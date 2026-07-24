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Potres z magnitudo 4,5 stresel Avstrijo, tresenje čutili tudi pri nas

Semmering, 24. 07. 2026 08.04 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
N.V. STA
Potres v Avstriji

Sorazmerno močan potres z magnitudo 4,5 je stresel območje okoli Semmeringa. Zaradi skalnega podora so posredovali gasilci, pa tudi na drugih posameznih območjih je potres povzročil manjšo škodo. Žarišče potresa je bilo na globini štirih kilometrov.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 1.59 zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semmeringa v Avstriji.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci severozahodne Slovenije, poroča Arso. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla III EMS-98.

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Po podatkih Geosphere Austria so prejeli številna poročila prebivalcev o potresu iz vzhodnega dela Spodnje Avstrije in Štajerske. Šibko tresenje tal je bilo čutiti tudi na Dunaju, piše Kronen Zeitung.

Gasilci so morali posredovati na cesti med Schottwienom in Breitensteinom, saj je tam na cestišče padlo več manjših skal. 

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tianot
24. 07. 2026 09.40
To so Mijičeve kamele pristale
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