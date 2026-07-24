Potres z magnitudo 4,5 stresel Avstrijo, tresenje čutili tudi pri nas

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci severozahodne Slovenije, poroča Arso. Ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla III EMS-98.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 1.59 zabeležili potres magnitude 4,5 v bližini Semmeringa v Avstriji.

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Po podatkih Geosphere Austria so prejeli številna poročila prebivalcev o potresu iz vzhodnega dela Spodnje Avstrije in Štajerske. Šibko tresenje tal je bilo čutiti tudi na Dunaju, piše Kronen Zeitung.

Gasilci so morali posredovati na cesti med Schottwienom in Breitensteinom, saj je tam na cestišče padlo več manjših skal.