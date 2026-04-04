Potres z magnitudo 5,8 terjal 12 smrtnih žrtev

"Na območju Gosfand Dara v provinci Kabul je zaradi potresa umrlo osem članov ene družine," je sporočil tiskovni predstavnik ministrstva. Dodal je, da je edini preživeli iz te družine dveletni otrok, agencija za obvladovanje nesreč pa je sporočila, da je bil deček v potresu ranjen.

Po navedbah afganistanskega Rdečega polmeseca so še štiri osebe umrle na zahodu Kabula. V potresu je bilo pet hiš popolnoma uničenih, 33 pa poškodovanih.

Epicenter potresa z magnitudo 5,8 je bil na globini 186 kilometrov v severovzhodni provinci Badakhshan. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so se tla tresla v več delih države, vključno s prestolnico Kabul.

Afganistan pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš, ki leži blizu stičišča evrazijske in indijske tektonske plošče. Državo je denimo avgusta lani prizadel potres z magnitudo 6, ki je zahteval več kot 2200 življenj.