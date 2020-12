Potres z magnitudo 6,3 stresel Filipine

Epicenter je bil v kraju Calatagan v provinci Batangas na glavnem otoku Luzon. Pristojni prebivalce opozarjajo na popotresne sunke, obvestila o grožnji cunamija pa niso izdali. Potres se je zgodil na globini 114 km okoli 8. ure zjutraj po lokalnem času, so sporočil iz EMSC.

V obmorskem mestu Calatagan, približno 90 kilometrov južno od Manile in v bližini epicentra, so ljudje, ki so se udeležili maše, ob potresu ostali mirni, je za AFP povedal šef policije Carlo Caceres. "V cerkvi so mašo prekinili, vendar ljudje niso bili panični. Na tem območju so potresi pogosti in so jih zato ljudje že bolj ali manj vajeni," je pojasnil Caceres. Poročil o gmotni ali morebitnih žrtvah ni. Policist Allan Megano iz bližnjega mesta Balayan pa je dejal, da sta se v pisarni zibala pohištvo in oprema, toda do česa hujšega ni prišlo.