Močan potres z magnitudo 6,4 stresel Kreto

Epicenter potresa je bil v morju, jugovzhodno od otoka Kreta, približno 40 kilometrov od mesta Sitie, je poročal Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC). Poleg Krete so potres čutili na Rodosu in na drugih otokih. Prebivalci so poročali, da je bil potres zelo močan in je trajal 15 sekund. Potres so čutili tudi v Egiptu in Italiji. Grški mediji poročajo, da so prestrašeni prebivalci Herakliona zbežali na ulice in da so po mestu tulile gasilske sirene.