Potres z magnitudo 5,9 spet stresel Grčijo, žarišče v bližini otoka Rodos

Po potresu z magnitudo 6, ki je konec septembra stresel otok Kreta, so se v Grčiji danes zjutraj spet stresla tla. Tokratno žarišče je bilo 219 kilometrov južno od otoka Rodos. Na EMSC so najprej izmerili magnitudo 6,4, nato so jo spremenili na 5,9.

Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) poroča, da je Grčijo ob 8.32 po lokalnem času (ob 7.32 po našem) stresel potres, tokrat z magnitudo 5,9. Sprva so sicer poročali o magnitudi 6,4. Epicenter potresa je bil 219 kilometrov južno od otoka Rodos, sicer priljubljene turistične destinacije tudi med Slovenci. To je že drugi močnejši potres v zadnjem mesecu. Spomnimo: konec septembra so seizmologi zabeležili potres z magnitudo 6 z žariščem na otoku Kreta. Zrušilo se je več stavb, med njimi manjša cerkev, ki je pod seboj pokopala eno osebo. Kot je takrat sporočilo grško ministrstvo za podnebno krizo in civilno zaščito, je v potresu umrla ena oseba, devet jih je bilo poškodovanih. Tla pa so se že v nedeljo tresla v bližnji Albaniji. Nekaj po 22. uri so tam zaznali močnejši potres z magnitudo 4,8. Epicenter potresa je bil 55 kilometrov severozahodno od albanskega glavnega mesta Tirane.