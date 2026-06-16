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Potres z magnitudo 6,7 v indonezijski provinci

Palu, 16. 06. 2026 09.55 pred 9 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Posledice potresa v Indoneziji

Osrednji del indonezijskega otoka Sulavezi je prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Tresenje tal je trajalo več kot minuto, prebivalci pa so zaradi strahu pred novimi sunki množično zapuščali stavbe.

Potres je v torek prizadel provinco Osrednji Sulavezi, njegovo žarišče pa je bilo vzhodno od mesta Palu, ki ima približno 400.000 prebivalcev. Zaradi plitvega žarišča je bilo tresenje tal posebej intenzivno in čutiti na širšem območju, poroča The Independent.

Po prvih informacijah so oblasti poročale o razpršeni materialni škodi na stavbah in infrastrukturi, za zdaj pa ni poročil o večjem številu žrtev. Po glavnem potresu je območje streslo še več močnih popotresnih sunkov z magnitudami med 4,9 in 5,2.

Posledice potresa v Indoneziji
Posledice potresa v Indoneziji
FOTO: AP

V mestu Palu so iz previdnosti evakuirali bolnike iz bolnišnic, številni so morali zdravstvene ustanove zapustiti kar z infuzijami. Reševalne službe in pristojni organi spremljajo razmere ter preverjajo morebitne poškodbe.

Indonezija leži na tako imenovanem pacifiškem ognjenem obroču, enem najbolj potresno dejavnih območij na svetu, zato so močni potresi in vulkanska dejavnost tam pogosti. Otok Sulavezi je tudi v preteklosti že doživel uničujoče potrese. Leta 2021 je v potresu z magnitudo 6,2 umrlo več kot sto ljudi in na tisoče ljudi prisilil, da so zaradi strahu pred novimi sunki noči preživljali na prostem.

potres Indonezija Sulavezi naravne nesreče
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