Potres z magnitudo 6,7 v indonezijski provinci

Potres je v torek prizadel provinco Osrednji Sulavezi, njegovo žarišče pa je bilo vzhodno od mesta Palu, ki ima približno 400.000 prebivalcev. Zaradi plitvega žarišča je bilo tresenje tal posebej intenzivno in čutiti na širšem območju, poroča The Independent.

Po prvih informacijah so oblasti poročale o razpršeni materialni škodi na stavbah in infrastrukturi, za zdaj pa ni poročil o večjem številu žrtev. Po glavnem potresu je območje streslo še več močnih popotresnih sunkov z magnitudami med 4,9 in 5,2.