Potres z magnitudo 7,1 stresel še Tongo

ŠALA DNEVA

Med vožnjo s taksijem potnik, ki sedi na zadnjem sedežu taksista, dregne v ramo, da bi ga prosil za ogenj. Taksist poskoči, taksi zavijuga in se zaustavi na sredi ceste. Taksist prebledi in težko diha, potnik pa ga vpraša: "Kaj pa je z vami?" "Na smrt ste me prestrašili!" je iz sebe izdavil taksist. "Veste, danes sem na pomoč priskočil kolegu, ki je taksist, drugače pa vozim pogrebni avto!"