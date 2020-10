Potres z magnitudo 7,5 povzročil manjši cunami

Številni prebivalci so se ob opozorilu zatekli na višje ležeča območja, proč od vodPo potresu so se oglasile sirene, ki so opozarjale na nevarnost cunamijev, a so opozorilo kmalu umaknili. Kar pa ne pomeni, da popotresni valovi niso dosegli tamkajšnjih obal. Dosegla sta jih dva, oba visoka 130 centimetrov, ki pa škode nista povzročila, je po poročanju CNN povedal Scott Langleyz Nacionalnega centra za opozarjanje pred cunamiji. Ljudje, ki so dogajanje opazovali v živo na plaži, tega sicer niso potrdili. Po njihovih ocenah sta bila vala precej nižja: prvi je meril okoli pol metra, drugi pa kakšnih deset centimetrov več.

