Po močnejšem potresu v Južnem Pacifiku potrdili cunami

Žarišče potresa je bilo okoli 415 kilometrov vzhodno od mesta Vao v Novi Kaledoniji na globini 10 kilometrov, je razvidno iz podatkov ameriškega geološkega zavoda USGS.

Avstralske oblasti so že po potresu posvarile pred nevarnostjo cunamija za območje Fidžija, Nove Zelandije in Vanuatuja. Opozorilo so izdali tudi na Novi Zelandiji in sicer za severne predele.

Manjše valove bi lahko pričakovali še v Avstraliji, Cookovih otokih in Ameriški Samoi.

Poročil o žrtvah ali škodi po potresu zaenkrat ni. Sprva je USGS zabeležil, da gre za potres z magnitudo 7,5, nato pa popravil na 7,7.