Potres z magnitudo 7,6: plaz pod seboj pokopal več ljudi

Potres je sprožil številne zemeljske plazove ter močno poškodoval stavbe in ceste v severnem delu otoka. V oddaljeni vasi Matoko je zemeljski plaz pod seboj pokopal več ljudi, pri čemer je eden umrl, več pa je huje poškodovanih.

Bojijo se, da je na območju hribovja Finisterre več ljudi pokopanih pod ruševinami. Potres so močno čutili tudi v skoraj 500 kilometrov oddaljeni prestolnici Port Moresby.

Papua Nova Gvineja obsega vzhodni del otoka Nova Gvineja in okoliške otoke v jugozahodnem Tihem oceanu, severno od Avstralije in zahodno od Salomonovih otokov. Leži v tihomorskem območju, znanem tudi kot Ognjeni obroč, kjer so pogosti močni potresi.