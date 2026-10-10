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Potres z magnitudo 7,7: porušene stavbe, prestrašeni ljudje na ulicah

Panama City, 10. 10. 2026 07.52 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Kaos na ulicah po potresu z magnitudo 7,7

Panamo sta v petek popoldne stresla dva močna potresa z magnitudo 7,7 in 6,6 ter vrsta popotresnih sunkov. V bližini epicentra so se zrušile nekatere stavbe, oblasti pa so po državi odredile evakuacije.

Prvi potres, ki so ga čutili tudi v sosednji Kolumbiji, je imel žarišče približno deset kilometrov jugozahodno od odročne skupnosti Pitaloza Arriba v osrednji provinci Herrera, je sporočil Ameriški geološki zavod. Nastal je na globini desetih kilometrov, poroča AP News. USGS je magnitudo prvega potresa sprva ocenil na 8,0, nato na 7,6, pozneje pa oceno popravil na 7,7.

Prebivalci prestolnice Panama City so po potresu pretreseni zapustili domove in čakali na informacije o posledicah naravne nesreče.

"Zelo močno smo ga čutili. Po kuhinji je premetalo stvari, vendar smo dobro, čeprav nas je zelo strah," je za AP News povedal 60-letni domačin iz province Herrera. Dodal je,d a so vsi zunaj na ulicah in prestrašeni. 

Panamo so nato stresli še številni popotresni sunki, med njimi tudi z magnitudo 5,8, 5,5 in 5,2. Seizmologi Univerze v Panami so zabeležili več kot 45 popotresnih sunkov, vendar številni niso bili dovolj močni, da bi jih ljudje občutili.

Kljub silovitosti potresov panamski predsednik José Raúl Mulino do petkovega večera ni poročal o smrtnih žrtvah, ob tem pa opozoril, da se lahko bilanca v prihodnjih urah ali dneh še spremeni. "Na to ni bil pripravljen nihče in na takšno nesrečo nikoli ni mogoče biti zares pripravljen," je poudaril, potem ko je javnost že prej pozval k mirnosti.

Zaskrbljenost so še povečali posnetki poškodovanih in porušenih stavb ter globokih razpok na cestah. Regijo so namreč v zadnjih mesecih prizadeli že številni uničujoči potresi. Junija sta venezuelsko zvezno državo La Guaira stresla dva zaporedna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, avgusta pa je potres z magnitudo 7,4 v Kolumbiji zahteval najmanj 289 življenj.

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potres panama evakuacije

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KOMENTARJI5

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Maribor?an 1
10. 10. 2026 09.00
Dajte kakšen članek kako se ruši EU..... Trump se je zahvalil javno Putinu za nafto kar pomeni da gre v EU nafta preko USA in oni lepo poberejo dolarčke naj pa prodajo 100% dražje jaooooooo pa saj to moraš bit bolan da ne veš kaj še na svetu dela. EU pa sankcije proti Rusiji hahahahahaha
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+1
2 1
igy02
10. 10. 2026 09.13
Daj, ne bluzi. Kar tako nekaj nakladati. Kaj se dogaja s temi ljudmi?
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0 0
Kviz
10. 10. 2026 08.49
Na Siolu si preberite kolumno Žige Turka, zapisana resnica ki bi morala priti v zavest vsem Slovencem.
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0 0
kivzfccz
10. 10. 2026 08.11
Ameri na delu.
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-2
3 5
96bimBo
10. 10. 2026 08.15
Pomagali Izraelci.
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-2
3 5
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