Potres z magnitudo 7,7: porušene stavbe, prestrašeni ljudje na ulicah

Prvi potres, ki so ga čutili tudi v sosednji Kolumbiji, je imel žarišče približno deset kilometrov jugozahodno od odročne skupnosti Pitaloza Arriba v osrednji provinci Herrera, je sporočil Ameriški geološki zavod. Nastal je na globini desetih kilometrov, poroča AP News. USGS je magnitudo prvega potresa sprva ocenil na 8,0, nato na 7,6, pozneje pa oceno popravil na 7,7.

Prebivalci prestolnice Panama City so po potresu pretreseni zapustili domove in čakali na informacije o posledicah naravne nesreče.

"Zelo močno smo ga čutili. Po kuhinji je premetalo stvari, vendar smo dobro, čeprav nas je zelo strah," je za AP News povedal 60-letni domačin iz province Herrera. Dodal je,d a so vsi zunaj na ulicah in prestrašeni.

Panamo so nato stresli še številni popotresni sunki, med njimi tudi z magnitudo 5,8, 5,5 in 5,2. Seizmologi Univerze v Panami so zabeležili več kot 45 popotresnih sunkov, vendar številni niso bili dovolj močni, da bi jih ljudje občutili.