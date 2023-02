Potres z magnitudo 7,8 prizadel Turčijo in Sirijo, okoli 200 mrtvih

Sirske oblasti so sporočile, da je na vladnih območjih v državi umrlo najmanj 99 ljudi, s čimer se je število smrtnih žrtev v Siriji povečalo na 119. Pomočnik ministra za zdravje Ahmad Dumeira je za državno tiskovno agencijo povedal, da je bilo v potresu v provincah Alep, Hama in Latakija ranjenih 200 ljudi.

Potres, ki ga je bilo čutiti vse do prestolnice Egipta, Kaira, je imel žarišče severno od mesta Gaziantep na območju, ki je približno 90 kilometrov oddaljeno od meje s Sirijo, poroča AP. Reševalci in prebivalci v številnih mestih pod ruševinami še vedno mrzlično iščejo preživele. Turška agencija za upravljanje naravnih nesreč in izrednih razmer je sporočila, da je potres z magnitudo 7,8 v sedmih turških provincah zahteval najmanj 76 smrtnih žrtev. Po podatkih agencije je bilo 440 ljudi ranjenih.

"Upamo, da bomo to nesrečo skupaj prebrodili čim prej in z malo škode," je zapisal.

Turški predsednik R ecep Tayyip Erdogan je na Twitterju sporočil, da so na območja, ki jih je prizadel potres, takoj poslali "ekipe za iskanje in reševanje".

V turški pokrajini Malatya, ki leži v bližini epicentra, se je porušilo najmanj 130 stavb, je povedal guverner Hulusi Sahin. V turškem mestu Diyarbakir se je zrušilo najmanj 15 stavb.

Na severozahodu Sirije je opozicijska Sirska civilna obramba razmere v regiji pod nadzorom upornikov opisala kot "katastrofalne" in dodala, da so se zrušile celotne stavbe, ljudje pa so ujeti pod ruševinami. Civilna obramba je ljudi pozvala, naj se evakuirajo iz stavb in se zberejo na odprtih območjih. Amjad Rass, predsednik Sirsko-ameriškega zdravniškega društva, je povedal, da so ambulante polne ranjenih.

Geološki zavod ZDA je sporočil, da je bilo žarišče potresa približno 33 kilometrov od glavnega mesta Gaziantep, ki je hkrati tudi glavno mesto province. Stavbe so se tresle tudi v Damasku, celo v Libanonu je potres številne prebivalce prebudil, treslo je približno 40 sekund. Številni prebivalci Bejruta so zapustili svoje domove in se odšli stran od stavb.