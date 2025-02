Potres z manitudo 7,6, izdali opozorilo pred cunamijem

Poleg Kajmanskih otokov so potres med drugim čutili tudi v Mehiki in Hondurasu. "Čutil sem ga v hotelski sobi. Predmeti so se močno tresli," je dejala oseba v Cancunu (Mehika). Še nekdo iz Mehike pa je sporočil, da je bilo potres čutiti, kot bi se mimo hiše zapeljal večji tovornjak: "Premaknilo se je tudi več kosov pohištva."

Nacionalna meteorološka služba (NWS) je opozorila pred cunamijem izdala za obalne regije Kajmanskih otokov, Jamajke, Kube, Mehike, Hondurasa, Bahamov, San Andresa in Providencie, Belizeja, Haitija, Kostarike, Paname, Nikaragve in Gvatemale.

NWS je sicer že potrdil, da so zaznali manjše valove cunamija. "Znano je, da potresi takšnega obsega sprožijo cunamije, ki so nevarni za obale v bližini izvora," so sporočili po sproženem obveščanju.

Več opozoril so sicer od takrat že opustili, so pa visoki valovi še vedno možni vzdolž nekaterih delov obale Kube, nekoliko manjši pa so mogoči vzdolž delov obale Kajmanskih otokov in Hondurasa.