Potres zradiral cele vasi, pod ruševinami in v blatu umrlo najmanj 1400 ljudi

- FOTO: AP
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Tiskovni predstavnik talibanske vlade Zabihullah Mujahid je sporočil, da je v provinci Kunar umrlo najmanj 1411 ljudi. Pred tem je tiskovni predstavnik oblasti Jusuf Hamad je za nemško tiskovno agencijo dpa izrazil bojazen, da bi število žrtev lahko še naraslo, saj so bile v silovitem potresu uničene cele vasi. Pod ruševinami so ujeti mnogi, tudi otroci. Pri njihovem iskanju in odstranjevanju ruševin hiš iz blata in kamna sodelujejo tudi vaščani.
Oblasti danes drugi dan tudi iz zraka iščejo morebitne preživele, saj so ceste blokirale ruševine in zemeljski plazovi, gorat teren na prizadetih območjih pa otežuje dostop po kopnem, poroča britanski BBC.
V ponedeljek so v odročnih vaseh najbolj prizadete province Kunar opravili 90 poletov s helikopterji, iz katerih so reševali preživele.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Pozivi k mednarodni pomoči
Žarišče potresa v nedeljo malo pred polnočjo je bilo 27 kilometrov od Džalalabada, petega največjega mesta v državi, na globini osem kilometrov. Sledilo je najmanj pet močnejših popotresnih sunkov v prizadetih goratih provincah Nangarhar, Kunar in Laghman.
Mednarodno nepriznane talibanske oblasti v Kabulu so pozvale k mednarodni pomoči. Odzvali so se sosednji Iran, Indija s tisoč šotori in pomočjo pri dostavi več ton hrane v provinco Kunar, Velika Britanija in Združeni narodi, ki so sprostili sredstva za nujne primere. London je obljubil milijon funtov, pomoč so obljubile tudi Kitajska in Švica.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Po podatkih ZN, ki so danes opozorili, da bi potres lahko prizadel več sto tisoč ljudi in da bi število žrtev lahko izrazito naraslo, potrebujejo bivališča in odeje.
Sposobnost oblasti, da odgovorijo na naravne nesreče, se je v desetletjih vojn uničeni državi močno poslabšala, odkar so Kabulu po prihodu talibanov na oblast leta 2021 ukinili mednarodno pomoč. V mednarodno izolirano državo je zato tudi težko dostaviti pomoč. Je ena najrevnejših držav na svetu, ki se zaradi izredne suše letos sooča še z lakoto.
Afganistan sicer pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš na vzhodu države, kjer se stikata evrazijska in indijska tektonska plošča. Provinco Nangarhar so ob tem konec minulega tedna prizadele tudi poplave, ki so terjale pet življenj ter uničile pridelke in hiše.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.