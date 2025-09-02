Potres zradiral cele vasi, pod ruševinami in v blatu umrlo najmanj 1400 ljudi

Tiskovni predstavnik talibanske vlade Zabihullah Mujahid je sporočil, da je v provinci Kunar umrlo najmanj 1411 ljudi. Pred tem je tiskovni predstavnik oblasti Jusuf Hamad je za nemško tiskovno agencijo dpa izrazil bojazen, da bi število žrtev lahko še naraslo, saj so bile v silovitem potresu uničene cele vasi. Pod ruševinami so ujeti mnogi, tudi otroci. Pri njihovem iskanju in odstranjevanju ruševin hiš iz blata in kamna sodelujejo tudi vaščani.

Oblasti danes drugi dan tudi iz zraka iščejo morebitne preživele, saj so ceste blokirale ruševine in zemeljski plazovi, gorat teren na prizadetih območjih pa otežuje dostop po kopnem, poroča britanski BBC.

V ponedeljek so v odročnih vaseh najbolj prizadete province Kunar opravili 90 poletov s helikopterji, iz katerih so reševali preživele.