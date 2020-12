Potres razdejal središče Petrinje, več poškodovanih

Na območju Siska in Petrinje bo danes med 50 in 100 strokovnjakov, ki bodo obiskali poškodovana poslopja in ocenili stopnjo škode, je napovedal pomočnik hrvaškega notranjega ministra in poveljnik civilne zaščite Damir Trut. Povedal je, da so imeli gasilci ter pripadniki komunalnih služb in civilne zaščite po potresu veliko dela z odpravljanjem posledic. Večinoma je šlo za poškodovane dimnike in strehe ter popokane zidove v stanovanjskih in gospodarskih objektih.