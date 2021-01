Družini iz Petrinje, ki je spala v avtomobilu in šotoru, poslali mobilno hiško

Hiško so dostavili v Hrastovico pri Petrinji, pomoč pa je namenjena družini, ki šteje osem članov, njihov dom pa je bil v potresu tako poškodovan, da ni več primeren za življenje in ga bo treba porušiti.

Prav tako so družini, ki je po potresu spala kar v avtomobilu in šotoru, prinesli nekaj gospodinjskih potrebščin.

Kot pravijo v Rotary klubu Novo mesto, se je akciji pridružil tudi Rotary klub Zagreb Centar. Opustošenje, ki ga je povzročil potres, je novomeške rotarijce globoko pretreslo, prav tako pa posledična stiska, v kateri so se znašli prebivalci.

Se je pa tudi v primeru Petrinje izkazalo, da lahko katastrofe iz ljudi izvabijo najboljše, kaj premorejo. Na območje je po potresu prispelo ogromno materialne pomoči in prostovoljcev in večina obljublja, da tudi potem, ko bodo opravljena najnujnejša dela, ne bodo pozabili na ljudi, ki so se znašli v hudi stiski in mnogi v nekaj trenutkih izgubili vse, kar so imeli.

Nekateri pa želijo pomagati tudi tistim, ki želijo kljub hudemu udarcu začeti novo življenje. Takšen primer sta domačina iz Petrinje Ana Krznarević in Dean Jadanić,ki sta se zaročila na ruševinah zdravstvenega doma, kjer je do potresa delal Dean.

Kot piše 24sata.hr, so jima organizatorji porok iz Dubrovnika ponudili, da jima brezplačno organizirajo poročno slavje ali poskrbijo za njune medene tedne v Dubrovniku.

V Dubrovniku pravijo, da jih je pretresla njuna zgodba in jima želijo na svoj način pomagati. Mlad par je medijem povedal, da sta za ponudbo hvaležna, saj jima dobre želje in pomoč ljudi pomagajo, da vsaj malo odvrneta misli od težke situacije.

Rušilni potres je širše območje Petrinje prizadel konec leta 2020, umrlo je sedem ljudi. Okoli 50.000 ljudi je utrpelo škodo na svojih stanovanjskih in gospodarskih objektih, po ocenah pa je popolnoma neuporabnih skoraj 2300 poslopij.

Tla na Hrvaškem so sicer še naprej nemirna. Po podatkih EMSC so v zadnjih 72 urah zabeležili 33 blažjih potresnih sunkov.