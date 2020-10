Potresi vzeli več kot 90.000 življenj: krive slabo grajene stavbe

Najhujši potres na območju se je leta 1939 zgodil v mestu Erzincan, umrlo je 32.962 ljudi, porušenih je bilo 116.720 objektov, potres pa velja za enega najhujših v prejšnjem stoletju. Posledice so bile še toliko hujše, ker so temperature dosegle -35 stopinj Celzija, zato so mnogi umrli zaradi izpostavljenosti mrazu.

Tla na območju se še vedno tresejo, Al Jazeera poroča, da so našteli že okoli 400 popotresnih sunkov. Ljudje so zato zjemno prestrašeni, v spominu imajo namreč uničujoče posledice preteklih tresenj tal.

A gradbeni predpisi marsikdaj veljajo predvsem na papirju, v praksi pa je premalo inšpekcijskih nadzorov. Za napake in pohlep, saj je gradnja mimo pravil cenejša, a tudi slabša in nevarna, pa na koncu z življenjem plačajo ljudje.

"Za toliko mrtvih so krive človeške napake. Stavbe, ki so grajene po predpisih, tresenje praviloma zdržijo," je za tamkajšnje medije povedal inženir Serif Baris .

Agencija Anadolu poroča, da je od leta 1900 pa do 2014 v Turčiji v potresih umrlo 94.000 ljudi, ljudje pa so seveda jezni.

Marsikdo pa se še spomni potresa leta 1999. 45 sekund tresenja tal je bilo krivega za 17.480 smrti, potres pa so čutili na območju Marmare, Ankare in Izmirja.

Na območju, ki ga je prizadel včerajšnji potres, sicer še vedno poteka iskalna in reševalna akcija.

Potres in cunami sta prizadela tudi otok Samos, kjer so domačini zbežali na ulice. Poročajo predvsem o škodi na stavbah, zaradi cunamija naj bi se nekatere zgradbe zrušile. Grška civilna zaščita je domačinom poslala sporočila po telefonu, naj ostanejo na prostem in stran od stavb. Potres so čutili še na otoku Kreta, v grški prestolnici Atene in turškem Istanbulu.