Potresni sunek stresel Kreto

Grčija sicer še vedno okreva potem, ko jo je prizadel redek sredozemski orkan, ki je svoji obliki spominjal na orkane, ki nastanejo v Atlantskem oceanu. O najhujši škodi so poročali o nekaterih grških otokov, kot sta Kefalonija in Zakintos, in iz osrednje Grčije. Orkan Ianos je poplavljal mesta, povzročil izpade elektrike in podiral drevesa. Dve starejši osebi sta umrli.