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Potrjena obtožnica proti nekdanjemu ministru zaradi padca nadstreška v Novem Sadu

Novi Sad, 13. 07. 2026 17.12 pred 27 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
STA
Srbski minister Goran Vesić

Sodišče v Novem Sadu je potrdilo obtožnico proti nekdanjemu srbskemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in še petim osebam v zvezi s padcem nadstreška na novosadski železniški postaji novembra lani, poročajo srbski mediji. Za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, doslej kazensko ni odgovarjal še nihče.

Pritožbeno sodišče je danes sporočilo, da je ugodilo pritožbi višjega javnega tožilca v Novem Sadu in spremenilo sklep tamkajšnjega višjega sodišča, s katerim je bil ustavljen kazenski postopek proti Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković ter še štirim osebam zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost.

Obletnica tragedije v Novem Sadu
Obletnica tragedije v Novem Sadu
FOTO: AP

Novosadsko tožilstvo je zaradi padca nadstreška na železniški postaji novembra lani vložilo obtožnico proti Vesiću in Tanasković zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Poleg njiju je obtožilo še 11 oseb, med njimi nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja omenjenega podjetja Nebojšo Šurlana.

Višje sodišče v Novem Sadu je zaradi pomanjkanja dokazov decembra lani zavrnilo obtožnico proti Vesiću, Tanasković in še štirim obtoženim. Za sedem obtoženih je obtožnico potrdilo.

Tožilstvo se je zoper odločitev pritožilo na pritožbeno sodišče, ki je pritožbi zdaj ugodilo in potrdilo obtožnico tudi za preostalo šesterico obtoženih.

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To po pisanju srbskih medijev pomeni, da so odpravljene vse ovire za razpis začetka sojenja v primeru padca nadstreška in da bodo sodili vsem, ki so bili zajeti v prvi različici obtožnice.

Srbijo so po nesreči zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, pa tudi obračun s korupcijo v državi in predčasne volitve.

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
14. 07. 2026 20.11
Obsoditi vse ki so malomarni in nesposobni.
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0 0
Mikcar
13. 07. 2026 21.27
V sloveniji še vedno no epiloga zakaj se je udrla streha nad telovadnico v lasti Cerkve!! Več kot dve leti preiskav??? Nekdo nekaj skriva.
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+1
1 0
zhadum
14. 07. 2026 09.09
Jah res mislis da bo Cerkev kriva..Sami pedo....... ne smes napisat kaj so , ker je resnica.
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0 0
vlahov
13. 07. 2026 19.33
Fajonova je zadovoljna , ker ji ne bo treba štrajkat po Beogradu , sedaj , ko je pravici zadoščeno. Vedite , da DS in Levica in Svoboda stojijo za temi protesti.
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-1
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