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Potrjeno: v železniški nesreči umrla tudi nekdanja španska ministrica

Madrid, 29. 10. 2026 17.01 pred 33 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Ti.Š.
Fatima Bañez

V hudi železniški nesreči, ki se je zgodila v Španiji, je umrla tudi nekdanja španska ministrica za delo Fatima Bañez. Potovala je s potniškim vlakom, ki je obstal na progi, ko je od zadaj vanj trčil hitri vlak državnega železniškega podjetja. Več vagonov je po trčenju zgrmelo z nasipa. Po zadnjih podatkih je v nesreči umrlo 69 ljudi, še več kot 100 je poškodovanih.

Med žrtvami hude železniške nesreče, ki se je včeraj zgodila pri Urdi v provinci Toledo in v kateri je po zadnjih podatkih umrlo 69 ljudi, je tudi nekdanja španska ministrica za delo in socialno gospodarstvo Fatima Bañez, poroča španski rtve.

Fatima Bañez
Fatima Bañez
FOTO: AP

Bañezova je v preteklosti začasno opravljala še funkcijo ministrice za zdravje in predsedovala fundaciji CEOE (Španski konfederaciji delodajalskih organizacij). Ti so njeno smrt potrdili v izjavi na družbenih omrežjih. "Naj te nebesa objamejo, moja prijateljica Fatima. Pustila si me čakati na postaji Santa Justa," je zapisal podpredsenik CEOE Lorenzo Amor.

Njeno smrt so potrdili tudi v Ljudski stranki (PP), katere članica je bila. Predsednik stranke Alberto Nuñez Feijoo je Bañezovo na družbenih omrežjih opisal kot "neutrudljivo žensko, zvesto prijateljico in vedno predano izboljšanju življenj Špancev".

Poklonili so se ji tudi v mestni hiši domačega kraja San Juan del Puerto. "San Juan del Puerto danes žaluje za domačinko, ki je bila del javnega življenja naše države in ki bo vedno povezana z zgodovino naše občine," so zapisali ter izrazili sožalje "vsem družinam žrtev te tragične nesreče".

Sožalje so izrazili tudi v Kongresu poslancev, kjer je Bañezova delovala skoraj dve desetletji, predstavniki drugih političnih strank, ter sedanja ministrica za delo Yolanda Diaz.

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59-letna Bañezova je potovala s potniškim vlakom zasebnega podjetja Iryo, ki je stal na postaji pri Urdi, ko je vanj trčil hitri vlak državnega železniškega podjetja Renfe. Namenjena je bila v andaluzijsko prestolnico, kjer bi se morala udeležila dogodka poslovnega združenja. Sprva sicer ni bilo znano, ali je med žrtvami nesreče, saj je več ur niso uspeli najti.

Po izobrazbi je bila diplomirana pravnica in ekonomistka, 19 let je delovala kot poslanka v volilnem okraju Huelva, svoji domači provinci. Rodila se je leta 1967 v San Juan del Puerto. Njeno politično najpomembnejše obdobje je nastopilo leta 2011, ko jo je nekdanji španski premier Mariano Rajoy imenoval za ministrico za delo in socialno varnost. Leta 2016 je začasno opravljala tudi funkcijo ministrice za zdravje, socialo in enakost. Leta 2012 je vodila načrtovanje delovne reforme in postala ključna osebnost v gospodarski politiki.

Na položaju je ostala do glasovanja o nezaupnici Rajoyu, ki je junija 2018 na mesto predsednika vlade pripeljalo Pedra Sancheza. V zasebnem sektorju je delovala kot članica upravnega odbora velikih podjetij, leta 2019 pa se je kot svetovalka pridružila CEOE. V letu 2020 je fundaciji tudi predsedovala.

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Fatima Bañez železniška nesreča Španija nekdanja ministrica

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KOMENTARJI5

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peglezn
29. 10. 2026 17.31
umre 69 ljudi, vsak s svojo zgodbo. Vsak nekomu oče, mama, hči, sin,... ampak zanimiva je zgodba bivše ministrice.
Odgovori
0 0
T-I-T-O
29. 10. 2026 17.27
Vi ste vzrok potem da je prišlo do prometne nekdo je želel smrt Španske ministrice,nekaj ste naredili narobe samo da ne boste spremenili imena pa drugje živeli z novim potnim listom,ker takše tudi najdejo.
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+1
1 0
Dr Dre
29. 10. 2026 17.09
V "NESREČI"... Benjamin Netanyahu je grozil Španihi, gre seveda za naklnučje.
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-3
0 3
peglezn
29. 10. 2026 17.25
kako to, da ne prepoznaš svoje bolezni oz. da ti vsaj kolegi ne pomagajo? aja, zaradi Izraela... seveda ni naklučje.
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0 0
biggbrader
29. 10. 2026 17.08
Zato pa roke stran od lewih vlad. Prej ko slej gre vse v franže.
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+0
1 1
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