Potrjeno: v železniški nesreči umrla tudi nekdanja španska ministrica

Med žrtvami hude železniške nesreče, ki se je včeraj zgodila pri Urdi v provinci Toledo in v kateri je po zadnjih podatkih umrlo 69 ljudi, je tudi nekdanja španska ministrica za delo in socialno gospodarstvo Fatima Bañez , poroča španski rtve .

Bañezova je v preteklosti začasno opravljala še funkcijo ministrice za zdravje in predsedovala fundaciji CEOE (Španski konfederaciji delodajalskih organizacij). Ti so njeno smrt potrdili v izjavi na družbenih omrežjih. "Naj te nebesa objamejo, moja prijateljica Fatima. Pustila si me čakati na postaji Santa Justa," je zapisal podpredsenik CEOE Lorenzo Amor.

Njeno smrt so potrdili tudi v Ljudski stranki (PP), katere članica je bila. Predsednik stranke Alberto Nuñez Feijoo je Bañezovo na družbenih omrežjih opisal kot "neutrudljivo žensko, zvesto prijateljico in vedno predano izboljšanju življenj Špancev".

Poklonili so se ji tudi v mestni hiši domačega kraja San Juan del Puerto. "San Juan del Puerto danes žaluje za domačinko, ki je bila del javnega življenja naše države in ki bo vedno povezana z zgodovino naše občine," so zapisali ter izrazili sožalje "vsem družinam žrtev te tragične nesreče".

Sožalje so izrazili tudi v Kongresu poslancev, kjer je Bañezova delovala skoraj dve desetletji, predstavniki drugih političnih strank, ter sedanja ministrica za delo Yolanda Diaz.