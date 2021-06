Potujoča čreda slonov na Kitajskem povzročila za več kot 900.000 evrov škode

Na Kitajskem je čreda 15 divjih slonov poškodovala 56 hektarov poljščin in povzročila za več kot 900.000 evrov škode. Oblasti si prizadevajo, da bi čredi preprečili ustvarjanje nadaljnje škode, saj čreda še vedno nadaljuje s svojo odpravo, ki se je začela 500 kilometrov od naravnega rezervata na jugozahodu Kitajske.

Oblasti so k čredi napotile 700 policistov in reševalcev, ki so opremljeni z 10 tonami koruze, ananasa in druge hrane. Podprti so tudi s tovornjaki in brezpilotnimi letali. Skupina policistov in reševalcev domačine pravočasno opozarja na potujočo čredo ter jih opominja, naj zunaj ne puščajo koruze ali soli, naj držijo varno razdaljo in slone ne motijo s petardami.

Azijski sloni potujejo od običajnega območja na meji z Mjanmarom do Kitajske, za seboj pa puščajo sledi uničenja - poškodovane gozdove in uničene pridelke. Nihče ni povsem prepričan, ali čreda išče boljšo hrano, nov življenjski prostor ali pa je preprosto izgubljen, poroča The Independent. Njihova odločitev za potovanje proti severu je očarala številne prebivalce in strokovnjake. Med potjo so sloni zašli tudi v vasi, izpraznili rezervoar za vodo in požrli zaloge žita, vključno s tistim, ki je ostal od fermentacije, kar je privedlo do poročil, da se je vsaj en od slonov napil. Čreda je poškodovala tudi 56 hektarjev pridelkov in povzročila za več kot 900.000 evrov škode. Zgodili so se tudi incidenti spopada z ljudmi, vendar pa zaenkrat še ne poročajo o kakršnihkoli žrtvah.

Oblasti so sporočile, da je skupina sprva vključevala 16 živali, ko so zapustile rezervat v bližini mesta Pu’er, vendar pa sta se dve živali vrnili domov, med potjo pa se je skotil tudi mladiček. Posnetki prikazujejo šest odraslih samic, tri samce, tri mlade slone in tri mladičke. Strokovnjaki menijo, da je čreda pospešila svoj tempo zaradi strahu pred gosto poseljenimi območji in da verjetno ne bo vstopila v mesto. Ekologi so za državne medije povedali tudi, da bo krčenje primernega habitata v njihovem rezervatu verjetno povzročilo, da bo čreda iskala nove pašnike, vendar trenutno ni jasno, kdaj so sloni odšli in kam nameravajo iti."Razlog za selitev je lahko tudi krčenje deževnih gozdov na ozemlju slonov v Xishuangbanni," je za državno organizacijo Global Times dejal Čang Li, profesor ekologije na univerzi v Pekingu.

"Sloni so se naučili, da je drugje veliko hrane, da je hranljiva, da jo je zelo enostavno nabrati in da je varna," pa je povedal dr. Ahimsa Campos-Arceiz, glavni preiskovalec v tropskem botaničnem vrtu Xishuangbanna, ki je specializiran za slone. "To pomeni, da se sloni vračajo tja, kjer jih že dolgo ni bilo." Vendar pa raziskovalci še niso izključili možnosti, da vodja črede preprosto nima izkušenj in da se je s čredo morda izgubil.