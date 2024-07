'Poustvarili smo enega najnevarnejših elementov hladne vojne'

"Vojna je pokazala nekaj, kar so mnogi že vedeli: orožje velikega dosega je še kako uporabno za bojevanje v vojnah," je v War on Rocks zapisal Fabian Hoffmann , doktorski raziskovalec pri jedrskem projektu na Univerzi v Oslu. "Lahko oblikuje pogoje za zmago na bojišču," je pojasnil.

Zadnje poteze ZDA in zaveznic odražajo enega najnevarnejših vidikov hladne vojne, saj tvegajo stopnjevanje in močno oboroževalno tekmo z Rusijo, pravijo strokovnjaki za nadzor orožja. "Na tej poti smo že bili in potrebovali smo mnoga desetletja, da smo se iz nje rešili s težko naučenimi lekcijami," je Hans Kristensen , direktor projekta jedrskih informacij pri Zvezi ameriških znanstvenikov, povedal za Business Insider.

Novi načrti sledijo naraščajočim napetostim med Zahodom in Rusijo, ki so se sicer začele že dolgo pred vojno v Ukrajini. Leta 2019 so se ZDA umaknile iz pogodbe INF, za kršenje katere je Washington obtožil Moskvo. Rusija je zanikala obtožbe in pozneje tudi izstopila iz sporazuma.

Sporazum INF je govoril o prepovedi raket kratkega in srednje dolgega dosega, torej od 500 do 5.500 kilometrov, ki se izstreljujejo z Zemlje. Šlo je za prepoved tako jedrskih kot nejedrskih raket, a ne za tiste, ki se izstreljujejo z morja. Do leta 1991 je bilo uničenih skoraj 2.700 raket, obe državi pa sta lahko pregledovali namestitve druge.

Zdaj je situacija povsem drugačna in tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je v odgovor na načrte ZDA in Nemčije ter druge akcije Nata dejal: "To je zelo resna grožnja nacionalni varnosti naše države. Vse to bo od nas zahtevalo premišljene, usklajene in učinkovite odzive za odvračanje Nata, za boj proti Natu."

Strokovnjaki so opozorili, da je ruska kršitev pogodbe INF povzročila učinek snežne kepe. "Že dolgo sem govoril, da bodo Rusi obžalovali Putinovo kršitev pogodbe INF iz leta 1987. Odprl je vrata namestitvam raket dolgega dosega v Nemčiji in drugod," je za BI dejal Jeffrey Lewis, profesor na inštitutu Middlebury iz ZDA.