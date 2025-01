Povabljenci Melanie Trump: na inavguraciji tudi Boscarol in ljubljanski škof

OGLAS

Poročali smo že, da bosta slovensko zasebo, ki se bo 20. januarja udeležila inavguracije 47. ameriškega predsednika, poleg slovenskega veleposlanika v ZDA Iztoka Mirošiča sestavljala tudi dva poslanca stranke SDS Andrej Poglajen in Žan Mahnič, ki sta prejela vabilo desnega kongresnika slovenskega rodu Paula Gosarja in podmladka republikancev v New Yorku.

Melania Trump

A izkazalo se je, da bo zaprisego Donalda Trumpa v živo spremljalo več Slovencev. Melania Trump, ki se torej vrača na mesto ameriške prve dame, in njen oče Viktor Knavs sta namreč po poročanju časopisa Delo na inavguracijo povabila sedem njunih osebnih prijateljev. Najbolj odmevno ime med njimi je je ugledni podjetnik in ustanovitelj ajdovskega podjetja Pipistrel Ivo Boscarol. Iz cerkvenih vrst pa bo na povabilo v Washington odpotoval tudi ljubljanski škof dr. Anton Jamnik. Med njunimi gosti so še ustanoviteljica Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor dr. Metka Zorc, njena sestra Ruda Zorc Pleskovič in dr. Alojz Pleskovič ter Rok Pleskovič. Na Trumpovo zaprisego pa sta povabljena še dolenjski podjetnik in lastnik orožarskega podjetja Arex Ivan Kralj ter njegov sin Gregor Kralj.