Povečane aktivnosti na treh poligonih za preizkušanje jedrskega orožja

"Vidimo veliko znakov, da bi lahko Rusija, Kitajska in ZDA še naprej testirale jedrsko orožje." Testov sicer ni opravila nobena od teh držav, odkar so bili podzemni jedrski poskusi prepovedani s Pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov iz leta 1996. Kitajska in ZDA sta sporazum podpisali, a ga nista ratificirali, navaja ameriški spletni časnik. Upokojeni polkovnik ameriških letalskih sil Cedric Leighton , nekdanji obveščevalni analitik, je pregledal slike jedrskih lokacij treh sil in prišel do podobnega zaključka. " Jasno je, da so tri države, Rusija, ZDA in Kitajska, vložile veliko časa, truda in denarja, ne samo v modernizacijo svojega jedrskega arzenala, ampak tudi v aktivnosti, ki so potrebne za testiranje orožja," je dejal.

Gre za tri lokacije. V kitajski provinci Xinjiang, v ruskem delu Arktike ter v puščavi v ameriški zvezni državi Nevada. Satelitske fotografije prikazujejo, da so se v zadnjih treh do petih letih na območjih pojavile nove ceste in skladišča, izkopanih je bilo več tunelov, prav tako pa se je povečal promet, je za CNN povedal Jeffrey Lewis , vojaški analitik in profesor na Institutu za mednarodne študije Middlebury.

Rusija

Analitiki so opazili širitev poligona za jedrske poskuse na Novi Zemlji, arhipelagu v Arktičnem oceanu. Sovjetska zveza je lokacijo prvič uporabila za izvajanje jedrskih poskusov leta 1955, aktivna pa je bila do leta 1990. V tem času je bilo na lokaciji opravljenih skupno 130 testiranj, kaže ocena, objavljena v reviji Science and Global Security.

Satelitski posnetki, ki jih je zbral CNN, kažejo, da so na poligonu Nova Zemlja med letoma 2021 in 2023 potekale obsežne gradnje, pri čemer so ladje in novi ladijski zabojniki prihajali v pristanišče, predori pa so bili izkopani globoko v arktičnih gorah."Rusko testno mesto je zdaj odprto vse leto, vidimo, da čistijo sneg s cest, vidimo, da gradijo nove objekte," je dejal Lewis. V bližini teh objektov so predori, kjer je Rusija v preteklosti izvajala teste, je dejal Lewis. "V zadnjih petih ali šestih letih smo videli, kako Rusija koplje nove predore, kar nakazuje, da je pripravljena nadaljevati jedrske poskuse," je dodal.

"Povsem jasno mi je, da se Rusi pripravljajo na možen jedrski poskus," je dodal Leighton, nekdanji častnik obveščevalne službe ameriških zračnih sil, zdaj pa analitik CNN. A Leighton dodaja, da to še ne pomeni, da bodo začeli izvajati jedrske preizkuse. "Rusi morda poskušajo iti čisto do roba s pripravami na jedrski poskus, vendar ga dejansko ne bodo izvedli. V bistvu to počnejo, da bi 'prestrašili' Zahod."