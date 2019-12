Povedali resnico o 'zlobnem in strupenem' vojaku, ki ga je Trump pomilostil

Člani elitne enote ameriške mornarice tjulnji (angl. Navy Seals) so prihajali drug za drugim, oblečeni v športne jope in majice, da bi preiskovalcem povedali, kaj so videli. Videti so bili nervozni, si drgnili dlani in pritiskali pesti na čela. Na trenutke so se na sredi zaslišanja ustavili in bruhnili v solze. "Se opravičujem za to," je dejal eden najbolj izkušenih v ekipi Craig Miller , ko je strmel v prazno steno in skušal skriti, da mu po licih polzijo solze."To je prvič, da sem se popolnoma zlomil zaradi tega," je dejal.

Opisan trenutek je le eden od mnogih, ki jih prikazujejo video posnetki intervjujev, ki jih je pridobil ameriški časopis New York Times, in predstavljajo del preiskovalnega materiala o dejanjih vodje specialnih operacij Edwarda Gallagherja , ki mu je vojaško sodišče sodilo zaradi vojnih zločinov, vključno z umorom ujetnika med misijo v Iraku. Potem ko se je sojenje večinoma zaključilo njemu v prid (vojaška porota ga je julija oprostila skoraj vseh obtožb – spoznali so ga za krivega spornega fotografiranja s truplom ujetnika), pa ga je za njegova dejanja v celoti sredi novembra pomilostil ameriški predsednik Donald Trump, in sicer navkljub nasprotovanjem nekaterih visokih predstavnikov Pentagona in vojske.

Poleg več deset ur trajajočih posnetkov intervjujev pa sestavni del dokazov, ki so jih zbrali preiskovalci, in vpogled v dejansko dogajanje predstavlja tudi na tisoče kratkih sporočil, ki so si jih o posameznih dogodkih in pregonu Gallagherja medsebojno pošiljali člani enote. Kot izhaja iz video materiala, so od blizu videli, kako je Gallagher streljal na civiliste in z lovskim nožem do smrti zabodel ranjenega ujetnika.

New York Times pa se je zdaj uspel dokopati do posnetkov intervjujev, ki so jih vojaški preiskovalci posneli s člani ekipe SEAL Team 7. Ti so svojega nadrejenega prijavili za kruta dejanja, katerim so bili priča v času misije v Iraku leta 2017.

Kako je nastala sporna fotografija s truplom ujetnika?

Poseben video posnetek, ki ga je posnela kamera, vgrajena na čeladi enega izmed tjulnjev, prikazuje, kako so v štab enkrat maja 2017 pripeljali komaj zavestnega ujetnika, sicer najstniškega borca Islamske države, ki je bil tako suhljat, da mu je ura zlahka drsela navzgor in navzdol po roki. Nato je v nekem trenutku kamera kar naenkrat nehala delovati, slike, ki bi prikazovala kruto dogajanje, ki je sledilo, ni bilo več. Člani tjulnjev so v intervjujih razkrili, da je v nadaljevanju Gallagher brez razloga zabodel ujetnika, ki je bil pod vplivom pomirjeval, nato pa je opravil še improvizirano ceremonijo, kot da bi šlo za dobljeno trofejo. "Poslušal sem ga in ob tem razmišljal, da je to najbolj sramotna stvar, kar sem jih videl v življenju," je še razkril Miller. Kmalu zatem je nastala tudi sporna fotografija, na kateri so se člani enote fotografirali skupaj s truplom. K fotografiranju jih je poklical poročnik Jacob Portier. Kot je dejal Miller, sam v tistem trenutku ni videl možnosti, da bi ga zavrnil. Fotografije, ki jih je pridobil New York Times, prikazujejo poveljnika Gallagherja, kako je obkrožen z drugimi tjulnji, ob tem pa se oprijema las mrtvega ujetnika. Z druge fotografije je jasno razvidno, kako v rokah drži po meri izdelan lovski nož. "Mislim, da je bil Eddie na to ponosen, in da je bilo del tega tudi zanj,"je še povedal najizkušenejši član Gallagherjeve enote.

Gallagher: Njihove laži so okrepile mojo odločnost, da operem svoje ime

Na drugi strani je Timothy Parlatore, odvetnik obtoženega, video intervjuje članov ekipe SEAL Team 7 označil za polne nedoslednosti in neresnic, ki so ustvarile "jasen načrt poti do oprostilne sodbe". Vse od njegove aretacije pred skoraj letom dni je Gallagher vztrajal, da je obtožbe zaradi vojnih zločinov in umora zoper njega vložilo šest nezadovoljnih vojakov iz njegove ekipe, ki niso dosegali njegovih visokih standardov in so se ga poskušali na vsak način znebiti. V izjavi, ki jo je podal prek svojega odvetnika, je dejal:"Žal mi je za njih, da se jim je zdelo potrebno umazati moje ime, a nikoli niso dojeli, kakšne bodo posledice njihovih laži. Ob razburjenju, ki sem ga občutil, pa so mi ti videoposnetki vlivali samozavest, saj sem vedel, da njihove laži ne bodo zdržale resničnega zaslišanja in porota bo to opazila. Njihove laži in zavračanje preiskovalcev, da postavljajo težka vprašanja ali potrdijo njihove zgodbe, so okrepili mojo odločnost, da grem na sojenje in operem svoje ime."

Kot navajaNew York Times, pa omenjeni intervjuji in zbrana zbirka zasebnih sporočil govorijo prav nasprotno, daleč od tega, da bi bi prikazovali kakršnokoli usklajeno prevaro pripadnikov posebne enote. Na njih je v prvi vrsti mogoče videti moške, ki so se obotavljali že glede samega izpostavljanja, pri čemer so drug drugega ves čas spodbujali k temu, da se morajo upreti zunanjim pritiskom in grožnjam z nasiljem ter da naj bodo predvsem pošteni. "Povej resnico, ne laži in ne olepšuj," je v enem od kratkih sporočil, ki so si jih medsebojno izmenjavali, zapisal eden izmed njih. Ko so ga drugi povprašali o morebitnih posledicah, ki bodo sledile v primeru prijave Gallagherja nadrejenim za njegova kruta dejanja, pa se je oglasil tretji in zapisal: "To je njihova odločitev. Mi moramo le povedati resnico."