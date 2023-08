Poveljnik, ki je napisal strategijo za boj proti drogam, tudi sam užival droge

Višji častnik, ki se je Metropolitanski policiji pridružil leta 1976 in je od julija 2021 suspendiran (še vedno prejema polno plačo), vse tri obtožbe hudih kršitev med letoma 2019 in 2020 zanika. Če bodo obtožbe dokazane, bi lahko bil odpuščen.

Preden se je sam znašel pod drobnogledom, je vodil zaslišanja o neprimernem vedenju in zaradi zlorabe mamil celo nadzoroval odpustitev dveh policistov. Glede na izjave prič je poveljnik na neki zabavi tudi sam vzel LSD, med počitnicami v Franciji pa naj bi jedel čarobne gobe. Z obtožbo se sooča tudi zato, ker je odklonil zakonito odredbo o predložitvi vzorca za test na droge in lagal o tem, zakaj vzorca ni preložil.

Priča: Doma ni bil nikoli trezen

Komisija je v torek zaslišala višjo pomočnico medicinske sestre Sheilo Gomes, ki je proti koncu leta 2019 živela v Bennettovem stanovanju. Povedala je, da doma nikoli ni bil trezen. "Mora piti in mora kaditi. Julian Bennett večino časa ni bil trezen. Nikoli ni bil trezen," je povedala.

Dodala je tudi, da je pogosto odšel iz stanovanja, da je kupoval konopljo, vendar pa ni vedela, kje jo je kupil.

A Bennettov zastopnik John Beggs KC je dejal, da je Gomesova "lažnivka" in da je "lovka na denar". Ona je to sicer zanikala, vendar pa je priznala, da je trenutno vpletena v nek sodni spor in da je bila v sodne spore vpletena tudi na Portugalskem, od koder prihaja.

Nekateri drugi so na zaslišanju povedali, da so Bennettovo delovanje v času domnevnega jemanja drog višji častniki hvalili.

Obravnava primera je sicer še v teku.