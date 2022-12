Poveljnik sil Kfor: Imamo dovolj vojakov, da zagotovimo varnost na Kosovu

Srbska vlada je v četrtek odločila, da kljub nasprotovanju ZDA na Kfor naslovi zahtevo, naj ji v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244 iz leta 1999 omogoči napotitev do tisoč pripadnikov njene vojske in policije na Kosovo.

A poveljnik Angelo Michele Ristuccia vztraja, da Kfor še vedno lahko nadzoruje razmere. V sporočilu za javnost ni neposredno omenil zahteve Srbije, je pa izpostavil, da od vseh vpletenih v konflikt na Kosovu pričakujejo, da se bodo usklajevali s silami Kfor in se bodo vzdržali provokativne uporabe sile, da bi zagotovili varnost vseh skupnosti na območju.

Dodal je, da Nato od oktobra krepi svojo prisotnost na Kosovu, tudi z dodatnimi patruljami in vojaki, ki so ta teden začeli delovati na severu Kosova.

Kot je znano, se na severu Kosova napetosti zaostrujejo, odkar so srbski predstavniki zaradi zahteve Prištine po preregistraciji vozil v začetku novembra izstopili iz kosovskih institucij. Razmere so se dodatno zaostrile od 10. decembra, ko so kosovski Srbi postavili barikade na več cestah po aretaciji bivšega srbskega policista Dejana Pantića.