Poveljniški center Nata na Baltiku

Skupni nemško-nizozemski vojaški center, znan kot 1GNC, bo v prihodnjih mesec ih "prevzel poveljniško vlogo na vzhodnem krilu Nata, zlasti na območju Estonije in Latvije," je pojasnilo obrambno ministrstvo in zagotovilo, da bo vzpostavitev dodatnega poveljstva v regiji okrepilo kohezijo Nata in odvračalno držo zavezništva v luči ruske grožnje.

"Z vzpostavitvijo drugega štaba (...) v regiji Nemčija skupaj z Nizozemsko dokazuje svojo pripravljenost in zmožnost, da prevzame odgovornost za odvračanje in obrambo vzhodnega krila Nata," je še dodalo.

Trenutno so sile Nata na Baltiku pod poveljstvom štaba v poljskem mestu Szczecin.

Poveljniški center 1GNC je bil ustanovljen leta 1995 in lahko nadzira do 50.000 zavezniških sil. Poveljstvo nad centrom s sedežem v Münstru si izmenjujeta Nizozemska in Nemčija, njegove naloge pa vključujejo načrtovanje in izvajanje vojakih vaj, priprave na morebitne konflikte ter vodenje sil v primeru izbruha vojne.