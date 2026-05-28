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Poveljniški center Nata na Baltiku

Berlin, 28. 05. 2026 14.55 pred 27 dnevi 1 min branja 18

Avtor:
STA M.V.
Nemška vojska v Litvi

Nemčija in Nizozemska bosta še letos na Baltiku vzpostavili skupni poveljniški center, ki bo poveljeval zavezniškim silam na vzhodnem krilu zveze Nato, je sporočilo nemško obrambno ministrstvo. Kot je dodalo, želijo s tem okrepiti odvračalno držo zavezništva v luči ruske grožnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupni nemško-nizozemski vojaški center, znan kot 1GNC, bo v prihodnjih mesecih "prevzel poveljniško vlogo na vzhodnem krilu Nata, zlasti na območju Estonije in Latvije," je pojasnilo obrambno ministrstvo in zagotovilo, da bo vzpostavitev dodatnega poveljstva v regiji okrepilo kohezijo Nata in odvračalno držo zavezništva v luči ruske grožnje.

Natove enote v Estoniji
Natove enote v Estoniji
FOTO: AP

"Z vzpostavitvijo drugega štaba (...) v regiji Nemčija skupaj z Nizozemsko dokazuje svojo pripravljenost in zmožnost, da prevzame odgovornost za odvračanje in obrambo vzhodnega krila Nata," je še dodalo.

Trenutno so sile Nata na Baltiku pod poveljstvom štaba v poljskem mestu Szczecin.

Poveljniški center 1GNC je bil ustanovljen leta 1995 in lahko nadzira do 50.000 zavezniških sil. Poveljstvo nad centrom s sedežem v Münstru si izmenjujeta Nizozemska in Nemčija, njegove naloge pa vključujejo načrtovanje in izvajanje vojakih vaj, priprave na morebitne konflikte ter vodenje sil v primeru izbruha vojne.

NATO poveljniški center baltik rusija
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KOMENTARJI18

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marre
28. 05. 2026 21.43
Kremeljsko zlo je potrebno zamejiti in tole je še en korak proti temu.. Trenutno je Putler do guše zaglavu v Ukrajini, ni pa izključeno, da se ne bi hotu preko Ruske manjšine v recimo Estoniji, spet it kakšne "Specialne operacije".. Sam ko še Trumpek odleti tam kamor mu je mesto, čez dve leti, bo situacija zlo drugačna..
Odgovori
+0
2 2
muzl muzl
28. 05. 2026 20.57
Rusi so dali poziv naj izselijo Kijev ker ga bodo zravnali!!!
Odgovori
+2
4 2
jugalo
28. 05. 2026 16.26
Vse bližje in bližje Rusiji… in pol si predstavljajte kaj bi vi naredili na Putinovem mestu?! Bi samo gledali kak se vam nasprotnik vsaki dan bolj in bolj približuje… ?! Mislim da nebi… kaj bi bilo če bi Rusija zacela stavit baze na meji z Natom?;) kot sem povedal že x krat… niso pravila za vse enaka… Rusija že v 25 ali 26 svežnju sankcij( ne štejem jih več) koliko jih ima Izrael?! Samo poglejte kaj je Izrael naredil z gazo… in ene same sankcije … vse je več kot ocitno…
Odgovori
+3
8 5
anatomija
28. 05. 2026 17.03
Pa kaj jokaš . Saj ne silijo na Rusko ozemlje kakor sili Putin v Ukrajino
Odgovori
-2
3 5
lili88
28. 05. 2026 20.47
Edini ki tukaj joka si ti, redno. Putin bo nazaj vzel tisto, kar jim zgodovinsko pripada in kjer so se prebivalci odločili za neodvisni republiki Donetsk in Luhansk, Malorossya je Rusija
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+1
3 2
borjac
28. 05. 2026 16.25
Poveljniški center Nata na Baltiku , upam da imajo tudi ladje in transportna letala , za POBEG iz Baltskih držav , če bo kaj "zagustilo", Ameriški marinci so najbolj pripravljeni vojaki za pobeg v sili , Koreja , Vietnam , Afganistan ....
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+5
8 3
bandit1
28. 05. 2026 15.59
Čivave ne lajajte, če vas medo vžge bo hodo tudi za tiste ki nimamo nič s tem.
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+8
10 2
Zmaga Ukrajini6
28. 05. 2026 15.45
Lepo je videti kako zadnje čase Evropa in tudi NATO hitro napredujeta. In to potem, ko smo desetletja mencali na mestu.
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-4
6 10
bandit1
28. 05. 2026 15.59
Pojdi tja ne jej našega kruha. Ne tvojega mi vam ga plačujemo.
Odgovori
+2
7 5
LevoDesniPles
28. 05. 2026 16.40
uvož. zm.. uk.. uživa ko je tuji kruh
Odgovori
+2
4 2
300 let do specialista
28. 05. 2026 15.25
Miroljubni NATO satanpakt pa vedno bliže Rusiji, čez 20 let bomo spet brali o "zlobnem Rusu"...farbači umazani.
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+2
9 7
Zmaga Ukrajini6
28. 05. 2026 15.44
Hehehehe,... kakšen jok in stok russofilijade je danes. Prav nič vam ne gre na roko. In naj te spomnim, da se je kremeljski pajac sam spravil bližje k NATO, ne pa obratno! Če bedak ne bi napadel Ukrajine, tudi Švedska in Finska ne bi šli v NATO, a bo šlo? Tako pa je mosskviće en sam zločinski hobc.... hobcat in nakladat znajo kar dobro. In pa kajpak kable trgat po Baltiku in zganjat hekerske napade po Evropi. Take cganarije v Evropi res ne potrebujemo,... zato adijo tebi in tvojim,.... pa putlerja vzemite s sabo, kamorkoli že...
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-5
4 9
Petur
28. 05. 2026 16.23
ubogi ..samo globlje gre eu...do dna...
Odgovori
+2
4 2
jugalo
28. 05. 2026 16.28
Prav ti je napisal ;) resnica boli…
Odgovori
+0
2 2
jugalo
28. 05. 2026 16.29
Kaj severni tok so tudi Rusi razstrelili Zmaga ?:)
Odgovori
+3
5 2
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