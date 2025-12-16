Povezave z Islamsko državo in skrivnostna pot na Filipine

50-letni Sajid Akram in njegov 24-letni sin Naveed Akram sta v strelskem pohodu na plaži Bondi ubila 15 ljudi. 25 ranjenih se medtem še vedno zdravi v bolnišnici.
50-letnika je policija ustrelila na kraju, njegovega hudo poškodovanega sina pa so prepeljali v bolnišnico. Po navedbah policije so v vozilu, ki je bil registriran na Naveeda, našli improvizirane eksplozivne naprave in dve doma izdelani zastavi Islamske države.
"Obstajajo dokazi, da ju je navdahnila Islamska država," je novinarjem pojasnil avstralski premier Anthony Albanese.
Preiskovalci ugotavljajo tudi, zakaj sta oče in sin novembra odpotovala na Filipine. Filipinski urad za priseljevanje je za BBC potrdil, da sta v državo vstopila 1. novembra, v Sydney pa sta se vrnila 28. novembra. Sajid Akram je potoval z indijskim potnim listom, njegov sin pa z avstralskim.
Namenjena sta bila v mesto Davao, ki leži na vzhodu južnega otoka Mindanao. Po pisanju BBC je znano, da v revnejših predelih otoka delujejo islamski skrajneži. Avstralski mediji poročajo, da naj bi v državo odpotovala zaradi vojaškega usposabljanja, kar pa filipinske oblasti za zdaj niso potrdile.
Po podatkih avstralske policije je 50-letni osumljenec leta 2023 pridobil dovoljenje za posedovanje orožja. Dovoljenje so mu izdali kljub temu, da se je njegov sin oktobra 2019 znašel pod drobnogledom avstralske varnostno-obveščevalne službe (Asio). Slednja je Naveeda preiskovala šest mesecev zaradi njegovih domnevnih povezav z nekaterimi spornimi posamezniki. A, kot je pojasnil Albanese, Asio ni ocenil, da gre za potencialno nevarno osebo.
