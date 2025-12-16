Povezave z Islamsko državo in skrivnostna pot na Filipine

50-letni Sajid Akram in njegov 24-letni sin Naveed Akram sta v strelskem pohodu na plaži Bondi ubila 15 ljudi. 25 ranjenih se medtem še vedno zdravi v bolnišnici.

50-letnika je policija ustrelila na kraju, njegovega hudo poškodovanega sina pa so prepeljali v bolnišnico. Po navedbah policije so v vozilu, ki je bil registriran na Naveeda, našli improvizirane eksplozivne naprave in dve doma izdelani zastavi Islamske države.

"Obstajajo dokazi, da ju je navdahnila Islamska država," je novinarjem pojasnil avstralski premier Anthony Albanese.

Preiskovalci ugotavljajo tudi, zakaj sta oče in sin novembra odpotovala na Filipine. Filipinski urad za priseljevanje je za BBC potrdil, da sta v državo vstopila 1. novembra, v Sydney pa sta se vrnila 28. novembra. Sajid Akram je potoval z indijskim potnim listom, njegov sin pa z avstralskim.