Tujina

Povezave z Islamsko državo in skrivnostna pot na Filipine

16. 12. 2025 08.24

Avtor:
M.S.
Po napadu v Sydneyju

Avstralske oblasti nadaljujejo s preiskavo strelskega napada na priljubljeni plaži Bondi v Sydneyju, ki je zahteval 15 smrtnih žrtev. Po besedah avstralskega premierja do zdaj zbrani dokazi kažejo, da sta napadalca, oče in sin, sicer delovala samostojno, a sta navdih za napad črpala iz ekstremistične ideologije Islamske države. Pozornost preiskovalcev je vzbudilo tudi njuno skrivnostno potovanje na Filipine mesec dni pred napadom.

50-letni Sajid Akram in njegov 24-letni sin Naveed Akram sta v strelskem pohodu na plaži Bondi ubila 15 ljudi. 25 ranjenih se medtem še vedno zdravi v bolnišnici.

50-letnika je policija ustrelila na kraju, njegovega hudo poškodovanega sina pa so prepeljali v bolnišnico. Po navedbah policije so v vozilu, ki je bil registriran na Naveeda, našli improvizirane eksplozivne naprave in dve doma izdelani zastavi Islamske države.

"Obstajajo dokazi, da ju je navdahnila Islamska država," je novinarjem pojasnil avstralski premier Anthony Albanese.

Preiskovalci ugotavljajo tudi, zakaj sta oče in sin novembra odpotovala na Filipine. Filipinski urad za priseljevanje je za BBC potrdil, da sta v državo vstopila 1. novembra, v Sydney pa sta se vrnila 28. novembra. Sajid Akram je potoval z indijskim potnim listom, njegov sin pa z avstralskim.

Po napadu v Sydneyju številni polagajo cvetje in sveče v spomin na žrtve.
Po napadu v Sydneyju številni polagajo cvetje in sveče v spomin na žrtve.
FOTO: Profimedia

Namenjena sta bila v mesto Davao, ki leži na vzhodu južnega otoka Mindanao. Po pisanju BBC je znano, da v revnejših predelih otoka delujejo islamski skrajneži. Avstralski mediji poročajo, da naj bi v državo odpotovala zaradi vojaškega usposabljanja, kar pa filipinske oblasti za zdaj niso potrdile.

Po podatkih avstralske policije je 50-letni osumljenec leta 2023 pridobil dovoljenje za posedovanje orožja. Dovoljenje so mu izdali kljub temu, da se je njegov sin oktobra 2019 znašel pod drobnogledom avstralske varnostno-obveščevalne službe (Asio). Slednja je Naveeda preiskovala šest mesecev zaradi njegovih domnevnih povezav z nekaterimi spornimi posamezniki. A, kot je pojasnil Albanese, Asio ni ocenil, da gre za potencialno nevarno osebo.

Kdo je junak, ki je z golimi rokami razorožil napadalca?
avstralija bondi napad

Trumpov zet opustil načrte za luksuzni hotel v Beogradu

Brus1234
16. 12. 2025 09.01
Od islama še nikoli ni prišlo nič dobrega. Nikoli.
Odgovori
0 0
bb5a
16. 12. 2025 08.58
Zakaj sploh peljejo takšne v bolnico, tm bi ga pustil še kakšno uro dve, pol pa direkt v mrtvašnico...
Odgovori
+2
2 0
PetindvajsetUR
16. 12. 2025 08.52
Zanimivo, samo iz ene vere so vsi ekstrmisti...
Odgovori
+7
7 0
Pajo_36
16. 12. 2025 08.51
Ma dejte no. Izrael rabi napade, da prikrije svoje zločine . Enostavno. Zakaj se ISIS ohranja v recimo taboriščih v Siriji? Ker jih potrebujejo. In evo zakaj jih. Za štalo. Za neastabilnost in smrt. In zelo narobe hodi Netanjahuju, da je enega strelca ustavil Sirijec in musliman, to ne uspeva propagandi. Propaganda Izraela se bo izražala preko napadov, tako da jih sto posto ni konec, ne verjamem. Pokvarjena politika, vse za profite, briga njih za vas, in zato se uprite telim vojaškim poskusom od vojske in božjasntega nakupa orožja in proizvodnje, to vodi samo v vojne, v nič drugega. Svet bi moral pritisniti na vse tele modele, kreatorje politik, ki so plačani v mastnih denarjih, da odločajo o našem življenju ali smrti !
Odgovori
-2
0 2
wsharky
16. 12. 2025 08.49
nobene škode
Odgovori
+3
3 0
