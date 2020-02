Escobarjevi povodni konji grožnja kolumbijskemu ekosistemu

Kolumbijska policija je skupaj s FBI Escobarja ubila leta 1993, kasneje pa so na njegovem posestvu našli številne eksotične živali. Odpeljali so jih v živalske vrtove, povodne konje pa so pustili na posestvu. Zakaj, ni znano. Avtorji študije, objavljene v znanstveni reviji Ecology, vidijo razlog v dejstvu, da so povodni konji težko ulovljivi in nevarni.

Ocenjuje se, da danes v kolumbijskih rekah in jezerih biva okoli 80 povodnih konjev in veljajo za največjo kolonijo zunaj Afrike, ki živi na prostem. Po navedbah raziskovalcev, ki so opravili študijo, iztrebki povodnih konjev, ki jih živali izločajo v reke in jezera, spreminjajo kemijsko sestavo vode in raven kisika. Iztrebki povzročajo nastanek škodljivih alg in bakterij, te pa povzročajo bolezni pri ljudeh in ostalih živalih.

Kot so še opozorili, bo verjetno njihova populacija še naraščala, kar pa bi lahko popolnoma spremenilo vodni ekosistem.