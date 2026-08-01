Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Povohal ga je medved, on ga zaradi telefona sploh ni opazil

Bukarešta, 01. 08. 2026 15.53 pred 58 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.K.
Medo voha turista

Na znameniti romunski gorski cesti Transfagaraan se je zgodil nenavaden incident. Turist, ki je bil zatopljen v svoj mobilni telefon, sploh ni opazil medveda, ki se mu je približal od zadaj.

Na posnetku je videti, kako medved pristopi do turista in mu celo povoha nogo. Ko je moški opazil žival, je v paniki stekel proti svojemu avtomobilu. Medved ga je nekaj metrov zasledoval, vendar je turistu uspelo pravočasno priti do vozila, zato se je dogodek končal brez hujših posledic, piše Zamin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dogajanje je posnel turist, ki je bil priča incidentu, in videoposnetek objavil na družbenih omrežjih. Posnetek je v kratkem času zbral milijone ogledov ter sprožil številne razprave. 

Strokovnjaki opozarjajo, da so medvedi ob znameniti cesti pogost pojav. Turiste pozivajo, naj medvedov ne hranijo, naj se jim ne približujejo in naj bodo na takšnih območjih vedno previdni. Poudarjajo tudi, da medvedi, ki jih hranijo ljudje, izgubijo strah pred človekom, kar lahko vodi do vse pogostejših nevarnih srečanj.

medved romunija

S porschejem divjal in objavil posnetek, obiskali so ga policisti

Tistim, ki rezervirajo mesto, po brisačah posuje 'srbeči' prašek

24ur.com V Želimljah medved napadel sprehajalca
24ur.com Kamera na vozilu ujela trčenje z medvedom
24ur.com Domačin v zaledju Kopra med sprehodom naletel na medveda
24ur.com Pavijani snemalci: posneli so se z izgubljenim telefonom
24ur.com Medved se je pohodniku priplazil za hrbet in ga zasledoval več minut
24ur.com Hrvaški snemalec iz oči v oči z medvedom v Senju
24ur.com Še eno srečanje z medvedom: na Idrijskem se je zver zapodila proti sprehajalcu
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gutenberg
01. 08. 2026 17.01
UI?
Odgovori
0 0
ReAnDa
01. 08. 2026 16.59
Zvestoba telefonu do groba.
Odgovori
0 0
Medo888
01. 08. 2026 16.58
Hahahahah
Odgovori
+1
1 0
sabro4
01. 08. 2026 16.45
in to je za vas udarna novica iz tujine , 24...da ne rečem kaj 24K ..........
Odgovori
+1
1 0
bandit1
01. 08. 2026 16.22
Mogoče je bolje tako, pa rjave sledi ki je ostala za njim niste slikali.
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
01. 08. 2026 16.14
Mali medo
Odgovori
+3
3 0
Watcherman
01. 08. 2026 16.10
Kiri amater je to phahahahaha.Lp
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
zadovoljna
Portal
Pri 53 je v kopalkah videti bolje kot marsikatera 20-letnica
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
vizita
Portal
Vročinski val lahko pusti posledice še tedne: na te znake večina ni pozorna
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
cekin
Portal
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
moskisvet
Portal
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Eden najbolj priljubljenih obrazov iz Spider-Mana se je skrivaj poročil
Eden najbolj priljubljenih obrazov iz Spider-Mana se je skrivaj poročil
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
dominvrt
Portal
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
okusno
Portal
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
voyo
Portal
Moj prijatelj pingvin
IQ 160
IQ 160
Shrek za vedno
Shrek za vedno
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881