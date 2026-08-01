Povohal ga je medved, on ga zaradi telefona sploh ni opazil

Na posnetku je videti, kako medved pristopi do turista in mu celo povoha nogo. Ko je moški opazil žival, je v paniki stekel proti svojemu avtomobilu. Medved ga je nekaj metrov zasledoval, vendar je turistu uspelo pravočasno priti do vozila, zato se je dogodek končal brez hujših posledic, piše Zamin.

Dogajanje je posnel turist, ki je bil priča incidentu, in videoposnetek objavil na družbenih omrežjih. Posnetek je v kratkem času zbral milijone ogledov ter sprožil številne razprave.

Strokovnjaki opozarjajo, da so medvedi ob znameniti cesti pogost pojav. Turiste pozivajo, naj medvedov ne hranijo, naj se jim ne približujejo in naj bodo na takšnih območjih vedno previdni. Poudarjajo tudi, da medvedi, ki jih hranijo ljudje, izgubijo strah pred človekom, kar lahko vodi do vse pogostejših nevarnih srečanj.