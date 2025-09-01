Trumpov načrt za Gazo: Palestincem po 5000 dolarjev za izselitev

Nov povojni načrt za Gazo, ki po navedbah časopisa Washington Post kroži v Trumpovi administraciji, naj bi bil zasnovan na februarski ideji predsednika, da bi ZDA prevzele enklavo za vsaj deset let in jo preoblikovale v turistično letovišče.

38-stranski načrt, ki ga je pridobil Washington Post in se sklicuje na vire, seznanjene z načrtom, predvideva začasno preselitev vseh več kot dva milijona prebivalcev Gaze, bodisi s "prostovoljnimi" odhodi v druge države bodisi v omejena in varovana območja znotraj enklave.

Lastnikom zemljišč bi v skladu z načrtom ponudili t. i. digitalni žeton v zameno za pravice do njihove nepremičnine. Lastniki bi ga lahko nato uporabili za financiranje novega življenja v tujini ali pa bi sčasoma odkupili eno od stanovanj v enem od šestih do osmih predvidenih novih mest v enklavi.