Trumpov načrt za Gazo: Palestincem po 5000 dolarjev za izselitev

Nov povojni načrt za Gazo, ki po navedbah časopisa Washington Post kroži v Trumpovi administraciji, naj bi bil zasnovan na februarski ideji predsednika, da bi ZDA prevzele enklavo za vsaj deset let in jo preoblikovale v turistično letovišče.
38-stranski načrt, ki ga je pridobil Washington Post in se sklicuje na vire, seznanjene z načrtom, predvideva začasno preselitev vseh več kot dva milijona prebivalcev Gaze, bodisi s "prostovoljnimi" odhodi v druge države bodisi v omejena in varovana območja znotraj enklave.
Lastnikom zemljišč bi v skladu z načrtom ponudili t. i. digitalni žeton v zameno za pravice do njihove nepremičnine. Lastniki bi ga lahko nato uporabili za financiranje novega življenja v tujini ali pa bi sčasoma odkupili eno od stanovanj v enem od šestih do osmih predvidenih novih mest v enklavi.
Vsak Palestinec, ki bi se odločil za odhod, bi prejel 5000 dolarjev (4300 evrov) gotovine in subvencije za kritje štiriletne najemnine v drugi državi.
Ni sicer povsem jasno, ali je načrt z naslovom Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (Sklad za obnovo, ekonomsko pospeševanje in preobrazbo Gaze) oz. načrt GREAT povsem enak Trumpovem predlogu o rivieri, so pa glavni elementi njegove ideje prisotni tudi v tem načrtu, še navaja Washington Post.
Trump je v sredo v Beli hiši gostil srečanje o načrtih o povojni Gazi, ki sta se ga udeležila tudi nekdanji britanski premier Tony Blair in nekdanji Trumpov odposlanec na Bližnjem vzhodu Jared Kushner. Državni sekretar Marco Rubio pa se je ob tem v Washingtonu srečal z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom.
Izraelske sile so sicer ponoči iz zraka in s kopnega bombardirale predmestja Gaze, uničile domove in pregnale več družin z območja, potem ko je kabinet premierja Benjamina Netanjahuja včeraj razpravljal o načrtu za zavzetje mesta.
Izraelska vojska je v zadnjih treh tednih postopoma stopnjevala svoje operacije okoli Gaze. Raziskave kažejo, da se približno 514.000 ljudi, skoraj četrtina prebivalstva Gaze in okolice, sooča z lakoto.