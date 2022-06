Povpraševanje po Hrvaški je ogromno, namestitvenih kapacitet zmanjkuje

Na hrvaških otokih Krk in Pag so že polne plaže, ulice in restavracije. Za kosilo je zelo veliko gostov, enako tudi za večerjo. So tudi takšni, ki ne hodijo po restavracijah, a kot pravijo domačini, je odstotek takšnih, ki hodijo, dovolj visok, da bodo imeli polne terase. Tudi kolone čakajočih na trajekt so dolge. Na Pagu se že pripravljajo na vrhunec sezone, saj odpirajo nove klube in pripravljajo kar 14 različnih festivalov, v nekaterih kampih pa je že zdaj dvakrat toliko turistov kot lani. "Podatki nam govorijo, da je to leto zelo veliko rezervacij, če ne bo prišlo do kakšnih globalnih pretresov, bo sezona izvrstna," pove direktorica Turistične skupnosti Novalja Marina Šćiran Rizner.

Rekordi so sicer na Hrvaškem padali v predkoronskem letu 2019, ko je Hrvaško obiskalo več kot 20 milijonov turistov, kar je pomenilo več kot 108 milijonov nočitev. Letos se množični turizem v celoti vrača, ocenjujejo v turističnih agencijah, saj spet raste tudi zanimanje za Hrvaško. "V juliju in avgustu ocenjujemo, da bodo kapacitete pošle, Hrvaška ima namreč omejeno število kapacitet. Naša južna soseda gravitira največ avtogostov iz srednje Evrope, vendar pa imamo pri nas zaenkrat še dovolj kapacitet," razloži Jože Režonja iz Turistične agencije Relax. "Celoten mediteranski bazen beleži povečano zanimanje, še posebej Hrvaška, zato je potrebno že zdaj razmišljati o počitnicah, ker se bo zlahka zgodilo, da v juliju in avgustu ne bo prostora," opozarja Mišo Mrvaljević, generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije.