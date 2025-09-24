Svetli način
Tujina

Povprečna hrvaška neto plača 1437, slovenska 1577 evrov

Zagreb, 24. 09. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Razlika med povprečno slovensko in hrvaško neto plačo se je v juliju zmanjšala na slabih deset odstotkov, medtem ko je razlika v bruto plači skoraj 26-odstotna. Zadnji statistični podatki kažejo, da je povprečna neto plača za julij na Hrvaškem dosegla 1437 evrov, v Sloveniji pa 1577 evrov.

Povprečna neto plača na Hrvaškem je za julij po podatkih hrvaškega zavoda za statistiko znašala 1437 evrov. To je nominalno skoraj deset odstotkov več kot leto prej, realno pa za pet odstotkov več. Povprečna bruto plača je znašala 2000 evrov, kar je na letni ravni nominalno za 9,8 odstotka več, realno pa za 5,5 odstotka.

Povprečna neto plača v Sloveniji je za julij po podatkih statističnega urada znašala 1577 evrov, kar je za 9,8 odstotka več kot na Hrvaškem. Povprečna bruto plača je medtem znašala 2517 evrov, kar je za 25,9 odstotka več kot pri sosedih.

Hrvaška plača vse bližje slovenski
Hrvaška plača vse bližje slovenski FOTO: Bobo

Pred dvema letoma in pol oz. konec leta 2022 je bila razlika bistveno večja. Na Hrvaškem je povprečna neto plača po pisanju hrvaškega poslovnega portala Lider tedaj znašala 1046 evrov, v Sloveniji pa 1419 evrov, kar je 36-odstotna razlika.

Analitiki Raiffeisen banke so po pisanju Liderja v svoji analizi minuli mesec izpostavili, da se rast plač na Hrvaškem iz javnega sektorja postopoma preliva v zasebni sektor, vendar pa se bo dinamika po njihovih ocenah upočasnila. K rasti bo kljub temu prispevalo septembrsko zvišanje osnovne plače v javnem sektorju in davčne spremembe, zaradi katerih pa bodo bruto plače rasle hitreje od neto plač.

hrvaška slovenija plača zagreb
KOMENTARJI (220)

igy02
24. 09. 2025 18.23
Še en mandat pernataemu in smo za Venezuelo. Menda tam dobro plešejo. Pa na Kubi tudi.
ODGOVORI
0 0
Glotar
24. 09. 2025 18.21
+0
levakarji so nas daleč pripeljali..
ODGOVORI
1 1
Uroš
24. 09. 2025 18.21
-2
No, še par mesecev in nas bodo tudi v tem prehiteli. Plešite b.u.d.a.le.
ODGOVORI
0 2
Mclaren
24. 09. 2025 18.22
+1
Še ena sveča.
ODGOVORI
1 0
daiči
24. 09. 2025 18.20
+3
Ja zanimivo. Zadnja leta so stalno pravli kako majo na hrvaškem po 800eur plače, neto sevede. Ampak očitno so lagali, očitno nas bojo kmal našišal. Je pa po svoje tud logično, sej majo stvari u stacunah enak drage k pr ns. Kako boš ti preživu na hrvaškem z jurja place če mal bolj povn vozičk fasunge z lidla kosta 100eur. Pivo na njihov obal pa 5 eur.
ODGOVORI
3 0
daiči
24. 09. 2025 18.22
-1
Lagal so očitn sam naš levičarski dežurni pisci, da se je nam zdel kako smo mi bol napredni od hrvatov pa mamo bol place. No zdj vidte kok mamo bol place. Pa zdj tud vidte kok je nasa drzava bolj pozresna z davki in prispevki na place.
ODGOVORI
0 1
1864
24. 09. 2025 18.18
+4
Rezultat 30 let trdega dela..... hvala prejšnim voditeljem za razprodajo podjetij in krajo države.... škoda
ODGOVORI
5 1
Castrum
24. 09. 2025 18.17
-2
Kdor je razgledan, ve kaj beseda castum pomeni. Castrumov je v Istri kar nekaj. So del naše zgodovine, pa tidi sosednje hrvaške in italijanske. Ohmejenec pa se zatakne tam mekje kjer mu je domet. Resnično upam, da ga spodaj navedeni podjetnik dobro iztoži za blatenje. Jaz bi ga na njegovem mestu - do gat.
ODGOVORI
0 2
prašek
24. 09. 2025 18.18
+2
Kaj čakaš merda ?????😂
ODGOVORI
2 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
24. 09. 2025 18.18
-3
V kaj se eni ljudje spuščajo. Tukaj je le forum vseeno. A je tale prašek en LEVAK?
ODGOVORI
0 3
prašek
24. 09. 2025 18.19
+3
Ja , prašek je levak !!!!!
ODGOVORI
3 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
24. 09. 2025 18.20
-1
normalno da si levak, kultura ti je odplavala v NOVOSIBIRSK
ODGOVORI
1 2
TvojLjubečNoviSosedAzilant
24. 09. 2025 18.20
+1
bi pa moral dministrator to vse pobristat take stvari, mene brišejo za vsako kletvico
ODGOVORI
2 1
prašek
24. 09. 2025 18.22
+1
Zelo z težkim srcem ti povem, da sploh ne veš,kaj je kultura😂
ODGOVORI
1 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
24. 09. 2025 18.23
praško, še nikoli se nisem trudil pisat naslovov okrog....ker nobenemu ne želim ničesar slabega
ODGOVORI
0 0
bc123456
24. 09. 2025 18.16
-1
V JUGI smo bili PRVI , sedaj smo v EVROPI ZADNI-- TO JE REZULTAT OSAMOSVOITELJEV.
ODGOVORI
2 3
JaKugaPa
24. 09. 2025 18.14
+0
Slovenija, prej SAO Slovenija
ODGOVORI
2 2
Professor
24. 09. 2025 18.13
+1
Stagniramo! Komi čakam volitve...Žal s trenutno politiko se težko prebijamo iz meseca v mesec..
ODGOVORI
4 3
thetech
24. 09. 2025 18.19
+1
Morda se TI težko prebijaš iz meseca v mesec...
ODGOVORI
1 0
Sickomania
24. 09. 2025 18.13
-2
Patk samo z hrvatam si še upajo primerjat neto/bruto , edini ki so še bolj obdavčeni ko mi 😂
ODGOVORI
1 3
Watchy
24. 09. 2025 18.12
+4
Lahko smo patriotični. Sam ko pride pa do denarja imajo pa levi in desni težave.
ODGOVORI
5 1
RevenKapitalist
24. 09. 2025 18.11
+0
A nas to dohitevajo po levi ali desni, mogoce kdo ve ? :)
ODGOVORI
1 1
prašek
24. 09. 2025 18.12
+1
Po sredinski črti 😂
ODGOVORI
2 1
prašek
24. 09. 2025 18.11
+3
Vse o Castrumu je na dosegu pri stricu Googlu !!!!!!!!!!!!😂 Tudi to, da je revež, brez zaposlenih in brez dohodkov !!!
ODGOVORI
5 2
Groucho Marx
24. 09. 2025 18.21
Da se ne boš razpočil od zlobe in da ne bo kdo tožil tebe.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
24. 09. 2025 18.10
-4
Hrvaška, hrvaška le kaj bi brez nje!
ODGOVORI
1 5
Panter 63
24. 09. 2025 18.17
+1
Če si prebral članek,in ga razumel,kaj sumim, to je za te prekomplicirana zadeva se skrij in tiho bodi. Upam se staviti da nimaš pojma za kaj se gre. Saj si samo delavec,navadni.
ODGOVORI
1 0
gongash
24. 09. 2025 18.10
+1
Ha lol. Še malo pa bo , na "nerazvitem balkanu" višji standard kot tu. Že tako so hrvati in srbi pokupili vse firme prinnas za drobiž, ker je bolj pomembno da so nastavljeni direktorji kot pa sposobni.
ODGOVORI
3 2
devote
24. 09. 2025 18.09
+0
razlika je korupcija in draga drzava ...20 MINISTRSTEV... !!! GOLOBOVA ZAMISEL.
ODGOVORI
3 3
Castrum
24. 09. 2025 18.09
+1
Upam, da bo administrator sprožil kazenski postopek proti komentatorju, ki brez dovoljenja objavlja podatke o nekih pravnih osebah, katere nimajo niti najmanjše veze z ničemer na tem portalu.
ODGOVORI
6 5
BMReloaded
24. 09. 2025 18.08
-1
Na drzavne statisticne podatke se ne zanasat....pa kljub temu...ej, so startali kolko let za nami po vojni? 🍌🍌🍌
ODGOVORI
0 1
Teleport
24. 09. 2025 18.07
+4
Dajmo vrhunskemu menedžerji se en mandat nas bo še Srbija prehitela
ODGOVORI
6 2
Watchy
24. 09. 2025 18.07
+5
Še slikar je dal svojim veliko več koker svoboda in sds.
ODGOVORI
6 1
TvojLjubečNoviSosedAzilant
24. 09. 2025 18.08
+2
no kmalu boš še ti za slikarja in slikarje
ODGOVORI
4 2
Watchy
24. 09. 2025 18.09
+4
Ja če bo zgradil Megapolis.
ODGOVORI
4 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
24. 09. 2025 18.10
+2
No, vse se da zmenit in naredit, če ne ubogaš AZILANTOV in si svoj šef
ODGOVORI
2 0
