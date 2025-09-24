Povprečna hrvaška neto plača 1437, slovenska 1577 evrov

Povprečna neto plača na Hrvaškem je za julij po podatkih hrvaškega zavoda za statistiko znašala 1437 evrov. To je nominalno skoraj deset odstotkov več kot leto prej, realno pa za pet odstotkov več. Povprečna bruto plača je znašala 2000 evrov, kar je na letni ravni nominalno za 9,8 odstotka več, realno pa za 5,5 odstotka.

Povprečna neto plača v Sloveniji je za julij po podatkih statističnega urada znašala 1577 evrov, kar je za 9,8 odstotka več kot na Hrvaškem. Povprečna bruto plača je medtem znašala 2517 evrov, kar je za 25,9 odstotka več kot pri sosedih.