Povračilni udarec Kitajske: carine na ameriško blago, preiskava Googla

Napovedali so15-odstotni davek na uvoz premoga in utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA. Za uvoz surove nafte, kmetijske mehanizacije, tovornjakov in avtomobilov z velikimi motorji pa bodo po napovedi uvedli 10-odstotne carine.

Novi ameriški predsednik je v nedeljo zvečer napovedal, da bodo ZDA kmalu uvedle carine na uvoz iz EU. ZDA so sicer v soboto že uvedle višje carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske, a sta voditelja Kanade in Mehike v pogajanjih s Trumpom dosegla 30-dnevni odlog uvedbe carin. ZDA naj bi se bile pripravljene pogajati tudi s Pekingom, a tiskovni predstavnik Bele hiše je dejal, da bodo pogovori med Trumpom in kitajskim predsednikom Ši Džinpingom stekli šele pozneje v tednu.