Povračilni ukrep Irana: sankcije institucijam in posameznikom iz EU

Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da sankcije poti institucijam in posameznikom v EU uvajajo zaradi njihove podpore terorističnim skupinam, vzpodbujanja nasilja ter povzročanja nemirov, nasilja in terorističnih dejanj v Iranu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na črni seznam so med drugim uvrstili Mednarodni odbor za iskanje pravice (ISJ), Mednarodno zvezo proti rasizmu in antisemitizmu (LICRA) ter izdaji nemškega spletnega portala Deutsche Welle in francoskega Radio France international v perzijščini. Sankcije je Teheran uvedel tudi proti več evropskim poslancem in politikom ter dvema odgovornima osebama nemškega tabloida Bild.

Ker je na seznamu več nemških medijev in politikov, je nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock že napovedala zaostritev nemške politike do Irana, saj da po sankcijah v dvostranskih odnosih ne more vse ostati po starem. Napovedala je omejitve pri vstopu v Nemčijo, kot tudi omejitve poslovnega sodelovanja z iranskimi bankami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.