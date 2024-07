Povsem razbilo sprednji del hitrega vlaka, vsi ostali nazaj v garaže

Zaradi neurja je po njenih besedah na prometni jugovzhodni progi prizadeta tudi oskrba z električno energijo. Medtem ko so progo med Parizom in Lyonom zaprli, povezave med Parizom ter Marseillom in Montpellierem še vedno delujejo, a so zamude, je še povedala Leperova.

Ker na železnicah ne vedo, kdaj bodo lahko odstranili drevesa s tirov, so vse morebitne potnike pozvali, naj ostanejo doma. Stroške za že kupljene karte jim bodo vrnili ali pa jih bodo lahko uporabili kak drug dan, je še dodala.