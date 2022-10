Povzpela sta se več kot 80 metrov visoko in povzročila zastoj

Protestnika aktivistične skupine Just Stop Oil (Samo ustavite nafto; op.p.), sta se povzpela več kot 80 metrov visoko, s tem pa povzročila obilo nejevolje pri voznikih, ki so utrpeli velike zamude.

Po navedbah policije se je dogodek odvil v zgodnjih jutranjih urah. Most, ki se uporablja za promet proti južnemu delu Londona, so zaprli še pred zoro, da bi "čim bolj varno rešili situacijo".

Današnji dogodek se je zgodil le dva dneva po tem, ko sta okoljski aktivistki iz skupine Just Stop Oil s paradižnikovo juho polili sliko Sončnice nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha, ki je razstavljena v londonski narodni galeriji. Slika, ki je prekrita s steklom, v akciji ni bila poškodovana, je bil pa njen okvir.

V izjavi za javnost so nato iz skupine sporočili, da so to storili, da bi od britanske vlade zahtevali ustavitev vseh novih naftnih in plinskih projektov.