Power bank povzročil požar na letališču in evakuacijo potnikov

Melbourne, 09. 11. 2025 07.18 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Na melbournskem mednarodnem letališču se je v četrtek zjutraj moškemu v žepu pregrela prenosna baterija (power bank) in zanetila požar. Dogodek je povzročil paniko v poslovnem salonu letalske družbe Qantas, od koder je bilo evakuiranih približno 150 ljudi.

Moški, star okoli 50 let, je sedel v poslovnem salonu Qantasa, ko se je njegova litijeva baterija pregrela in nenadoma zagorela, poroča BBC. Po navedbah prič je prostor v kratkem času napolnil dim.

Letališko osebje je hitro reagiralo, moškega so pomagali spraviti pod tuš, kjer so mu pogasili oblačila, nato pa so posredovali reševalci. Poškodovanega, ki je utrpel opekline na nogi in prstih, so prepeljali v bolnišnico, a so ga kmalu zatem odpustili v stabilnem stanju.

Salon so očistili in po dveh urah ponovno odprli, Qantas pa je napovedal, da bodo pregledali svojo politiko glede prenašanja litijevih baterij in prenosnih polnilcev.

Power bank (slika je simbolična)
Power bank (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

V zadnjem času so se podobni incidenti zgodili tudi na drugih letih, navaja BBC. Julija je na letu Virgin Australia iz Sydneyja v Hobart izbruhnil požar zaradi power banka v prtljažnem prostoru, januarja pa je v Južni Koreji ogenj, ki ga je verjetno povzročila prenosna baterija, uničil celotno potniško letalo.

Več letalskih družb, kot so Emirates, Cathay Pacific in Singapore Airlines, že prepoveduje uporabo in polnjenje power bankov med letom, nekatere pa omejujejo tudi njihovo zmogljivost, običajno na največ dve napravi do 160 Wh.

