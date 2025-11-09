Power bank povzročil požar na letališču in evakuacijo potnikov

Moški, star okoli 50 let, je sedel v poslovnem salonu Qantasa, ko se je njegova litijeva baterija pregrela in nenadoma zagorela, poroča BBC. Po navedbah prič je prostor v kratkem času napolnil dim.
Letališko osebje je hitro reagiralo, moškega so pomagali spraviti pod tuš, kjer so mu pogasili oblačila, nato pa so posredovali reševalci. Poškodovanega, ki je utrpel opekline na nogi in prstih, so prepeljali v bolnišnico, a so ga kmalu zatem odpustili v stabilnem stanju.
Salon so očistili in po dveh urah ponovno odprli, Qantas pa je napovedal, da bodo pregledali svojo politiko glede prenašanja litijevih baterij in prenosnih polnilcev.
V zadnjem času so se podobni incidenti zgodili tudi na drugih letih, navaja BBC. Julija je na letu Virgin Australia iz Sydneyja v Hobart izbruhnil požar zaradi power banka v prtljažnem prostoru, januarja pa je v Južni Koreji ogenj, ki ga je verjetno povzročila prenosna baterija, uničil celotno potniško letalo.
Več letalskih družb, kot so Emirates, Cathay Pacific in Singapore Airlines, že prepoveduje uporabo in polnjenje power bankov med letom, nekatere pa omejujejo tudi njihovo zmogljivost, običajno na največ dve napravi do 160 Wh.
