Klofutanje: resen šport ali neumnost?

Tekmovalci stojijo z rokami za hrbtom in čakajo na udarec dlani. Ko se ta dotakne njihovega lica, nekateri obstojijo pri miru, druge močan sunek pahne po tleh, nekateri izgubijo zavest. Gre za profesionalni šport, je prepričan predsednik UFC in lige Power Slap.

Dana White, predsednik UFC, se zavzema, da bi klofutanje postalo profesionalni šport. Kot je oznanil na Twitterju, namreč meni, da gre za naslednjo veliko atrakcijo v borilnih veščinah, zato je stopil še v direktorske čevlje Power Slap League. A ni edini izmed predstavnikov mešanih borilnih veščin, ki v profesionalnem klofutanju vidi prihodnost. Njihove ocene, da gre za naslednjo atrakcijo, temeljijo na podatkih, da je nekaj udarnih klofut, podeljenih na manjših tekmovanjih v vzhodni Evropi, postalo viralnih. Med njimi je tudi borba v Rusiji, kjer moški nadaljuje s klofutanjem, čeprav je polovica njegovega obraza otekla na dvakratno velikost. 'Najbolj neumna stvar, ki jo lahko storite' Tisti, ki športu niso preveč naklonjeni, pa opozarjajo, da lahko večkratni udarci v glavo privedejo do visokega tveganja za kronično travmatsko encefalopatijo (CTE), degenerativno možgansko bolezen. Ravno zaradi slednjega je v ZDA atletska komisija sprva taka tekmovanja prepovedala. "Profesionalno klofutanje je ena najbolj neumnih stvari, ki jih lahko storite," pravi soustanovitelj in izvršni direktor fundacije Concussion Legacy Chris Nowinski. Hkrati poudarja, da si želijo posamezniki šport profesionalizirati le z namenom višjega zaslužka.

icon-expand Power Slap kvalifikacije v Las Vegasu, tekma se začne v soboto. FOTO: AP

White: Mislim, da napihujejo s posledicami in škodo A White in športniki, ki se borijo v klofutanju, v svojih željah po profesionalizaciji ostajajo neomajni. Negativne odzive (strokovne) javnosti primerjajo z začetki organizacije UFC, ko se je ta prav tako soočala z več kritikami. "Mislim, da napihujejo s posledicami o CTE in škodo, ki jo povzroča tekmovanje," je dejal eden izmed borcev, ki se je uvrstil tudi v Power Slap League. "Veliko ljudi ne razume, da gre samo za klofuto," je dodal. White verjame, da bosta legalizacija in legitimacija klofutanja sledili uvedbi drugih borilnih športov, ki so bili na začetku prav tako deležni kritik. Leta 1996 je na primer senator John McCain borilne športe označil za petelinjenje. A kot zatrjuje White, so kritike le pripomogle pri vzpostavljanju pravil in k prepoznavnosti športa.

icon-expand Predsednik UFC in Power Slpa League meni, da nasprotniki klofutanja pretiravajo. FOTO: AP

V Nevadi klofutanje že šport, v soboto začetek tekmovanja Korak k legalizaciji klofutanja so že naredili v ameriški zvezni državi Nevada, kjer so način borbe oktobra, le mesec po vloženi Whitovi prošnji, označili za šport, Whitu pa podali licenco za njegovo promocijo. A kasneje se je direktor soočal z obtožbami, saj je na novoletni večer fizično napadel svojo ženo. Posnetek klofute je takrat pristal tudi na družbenih omrežjih, spominja Euronews. V soboto se v Las Vegasu prav tako začne profesionalno tekmovanje v klofutanju, organizira ga že omenjena organizacija Power Slap. A da bo klofutanje res postalo šport, je White uvedel nekaj pravil, prav tako pa pravi, da so prijavljeni tekmovalci morali izpiliti tehniko. Kvalifikacijski postopki so že potekali, na sobotni tekmi bodo klofutalci tekmovali v štirih težnostnih kategorijah.

Pretekli teden je potekal tudi eden izmed najtežje pričakovanih spektaklov UFC 285, ki ni razočaral. Dočakali smo težko pričakovani povratek enega najboljših borcev vseh časov Jona Jonesa, hkrati pa smo dobili dva nova prvaka. Kakšna so pravila klofutanja? Power Slap boji imajo navadno od tri do pet rund, pri katerih si tekmovalca izmenično zadajata klofute. Pri tem mora imeti klofutalec odprto dlan, oklofutani pa roke za hrbtom. Med vsakim udarcem preteče 60 sekund, v tem času si mora nasprotnik opomoči od udarca in zadati naslednjega. Tričlanska sodniška komisija udarce ocenjuje po moči in odzivu oklofutanega.

