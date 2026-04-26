Videoposnetki streljanja med večerjo z dopisniki iz Bele hiše kažejo, kako so ameriški predsednik Donald Trump, prva dama Melania Trump, tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, novinarka Weijia Jiang sedeli skupaj za mizo, medtem ko je član osebja predsedniku nekaj govoril in pokazal listek. Ravno v tistem hipu pa so odjeknili streli in v dvorani je nastal kaos. Da se nekaj dogaja, je med prvimi opazila Melania, ki se je na stolu vzravnala in se s prestrašenim pogledom ozrla po prostoru ter dejala: "Kaj se dogaja?" Pozneje je tudi Trump pred kamerami priznal, da ga je na zvok streljanja opozorila prav Melania. Sam je sprva mislil, da je nekomu od osebja na tla padel pladenj, je dejal. Kot je dejal, ga je prav Melania opozorila, da bi lahko šlo za strele. "Rekla je: to je slab zvok," je dejal in dodal, da je bila to precej travmatična izkušnja zanjo.

'Pozabili so na Melanio'

Na posnetku nato vidimo, da se je Melania prva sklonila in skrila pod mizo, nato so ji sledile še druge ženske. Trump pa je še kar sedel za mizo, predenj pa se je postavil eden od agentov in ga tako zaščitil. Posnetek iz drugega zornega kota nato kaže, da so z odra najprej odnesli podpredsednika JD Vancea, šele nato pa je skupina agentov stekla do Trumpa in se z njim najprej sklonila na tla, nato pa ga odpeljala za zaveso. Preostale ženske pa so bile, vsaj tako je videti s posnetkov, prepuščene same sebi in so se na kolenih odplazile v zaodrje. Ti posnetki so sprožili številne komentarje na družbenih medijih. "Kako so republikanski moški nocoj ravnali z ženskami: Pozabili so na Melanio," je bil eden od komentarjev na Threads. "Trump je pustil Melanio in jo ucvrl od tam. Uboga ženska se je skrila pod mizo," pa je komentiral nekdo drug.

Številni pa se sprašujejo tudi, zakaj so najprej odpeljali Vancea in šele nato Trumpa: "Tajna služba je najprej zgrabila JD Vancea in ga prepeljala na varno, še preden so Donalda Trumpa?"

Vse del protokola?

Čeprav se na prvi pogled zdi, kot da so na prvo damo "pozabili", v takšnih primerih ameriška tajna služba (United States Secret Service) deluje po zelo strogem protokolu. V primeru grožnje ali incidenta je absolutna prioriteta takojšen umik predsednika – torej Donalda Trumpa, ter v tem primeru tudi podpredsednika JD Vancea. Druge varovane osebe, kot je prva dama Melania Trump, imajo ločene ekipe agentov in ločene evakuacijske načrte. To pomeni, da niso nujno evakuirani skupaj, ampak po vzporednih, vnaprej določenih poteh, je razvidno iz protokola tajne službe.

Melania Trump