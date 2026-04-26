Tujina

'Pozabili so na Melanio'

Washington, 26. 04. 2026 14.26

Avtor:
K.H.
Melania Trump

Spletna omrežja so preplavile kritike, da so prvo damo Melanio Trump med streljanjem "pozabili" in pustili, da se znajde sama, medtem ko so Trumpa in Vancea skoraj odnesli z odra. V resnici pa agenti tajne službe v takšnih primerih pri evakuaciji sledijo strogi hierarhiji.

Videoposnetki streljanja med večerjo z dopisniki iz Bele hiše kažejo, kako so ameriški predsednik Donald Trump, prva dama Melania Trump, tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, novinarka Weijia Jiang sedeli skupaj za mizo, medtem ko je član osebja predsedniku nekaj govoril in pokazal listek. Ravno v tistem hipu pa so odjeknili streli in v dvorani je nastal kaos. 

Da se nekaj dogaja, je med prvimi opazila Melania, ki se je na stolu vzravnala in se s prestrašenim pogledom ozrla po prostoru ter dejala: "Kaj se dogaja?"

Pozneje je tudi Trump pred kamerami priznal, da ga je na zvok streljanja opozorila prav Melania. Sam je sprva mislil, da je nekomu od osebja na tla padel pladenj, je dejal. Kot je dejal, ga je prav Melania opozorila, da bi lahko šlo za strele. "Rekla je: to je slab zvok," je dejal in dodal, da je bila to precej travmatična izkušnja zanjo. 

Na posnetku nato vidimo, da se je Melania prva sklonila in skrila pod mizo, nato so ji sledile še druge ženske. Trump pa je še kar sedel za mizo, predenj pa se je postavil eden od agentov in ga tako zaščitil. Posnetek iz drugega zornega kota nato kaže, da so z odra najprej odnesli podpredsednika JD Vancea, šele nato pa je skupina agentov stekla do Trumpa in se z njim najprej sklonila na tla, nato pa ga odpeljala za zaveso. 

Preostale ženske pa so bile, vsaj tako je videti s posnetkov, prepuščene same sebi in so se na kolenih odplazile v zaodrje. 

Ti posnetki so sprožili številne komentarje na družbenih medijih. "Kako so republikanski moški nocoj ravnali z ženskami: Pozabili so na Melanio," je bil eden od komentarjev na Threads. "Trump je pustil Melanio in jo ucvrl od tam. Uboga ženska se je skrila pod mizo," pa je komentiral nekdo drug. 

Številni pa se sprašujejo tudi, zakaj so najprej odpeljali Vancea in šele nato Trumpa: "Tajna služba je najprej zgrabila JD Vancea in ga prepeljala na varno, še preden so Donalda Trumpa?"

Vse del protokola?

Čeprav se na prvi pogled zdi, kot da so na prvo damo "pozabili", v takšnih primerih ameriška tajna služba (United States Secret Service) deluje po zelo strogem protokolu. V primeru grožnje ali incidenta je absolutna prioriteta takojšen umik predsednika – torej Donalda Trumpa, ter v tem primeru tudi podpredsednika JD Vancea.

Druge varovane osebe, kot je prva dama Melania Trump, imajo ločene ekipe agentov in ločene evakuacijske načrte. To pomeni, da niso nujno evakuirani skupaj, ampak po vzporednih, vnaprej določenih poteh, je razvidno iz protokola tajne službe. 

Melania Trump
FOTO: Profimedia

Navzven lahko zato deluje, kot da je bila Melania "brez spremstva", v resnici pa jo praviloma pokrivajo drugi agenti – bodisi na mestu samem bodisi jo usmerijo po drugi, varnejši poti. Pri tem je ključna logika "razpršitev in hitrost", s tem pa je cilj, da se zmanjša tveganje, da bi ena sama grožnja ogrozila vse najvišje predstavnike hkrati.

Zaščita predsednika je obvezna po zakonu, saj je on tudi najvišja tarča. Zato so tudi vsi operativni protokoli in tudi evakuacija zasnovani tako, da najprej fizično zavarujejo njega. V praksi torej obstaja t. i. hierarhija varovanih oseb, na vrhu pa sta predsednik in podpredsednik, ki imata svoje stalne in neposredne ekipe agentov. V krizni situaciji je njuna evakuacija prva.

Druge varovane osebe, torej tudi Melania, pa imajo svoje agente in vnaprej določene sekundarne izhode ter varne točke, pogosto pa tudi navodila, da se premaknejo takoj, še preden agent fizično pride do njih. Če pa bi dejansko ostala popolnoma brez nadzora, bi to pomenilo resno varnostno napako. 

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bohinj je zakon
26. 04. 2026 15.49
Melanija jih je rešila.
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
26. 04. 2026 15.49
Melanije bi bilo skoda ampak ....Donalda pa....
Odgovori
0 0
Mean Cat
26. 04. 2026 15.46
Ma koga to briga
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
26. 04. 2026 15.40
Žena naj bo doma. čaka naj na moža ... la, la, la ... !!!
Odgovori
+1
1 0
ata_jez
26. 04. 2026 15.38
A je spet kdo po 'tistih-dokumentih-ki-jih-ne-smemo-imenovati' kaj spraševal? A je to bilo lažje kot razkritje vesoljcev ali napad na Kubo? 🤣
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
26. 04. 2026 15.33
Dobr se je znajdla, po kolenih. Izkušnje zmirej prov pridejo!?
Odgovori
+1
3 2
Arrya
26. 04. 2026 15.31
Sedaj, ko so nazaj uvedli smrtno kazen s strelskim vodom imajo prvega testerja.
Odgovori
+5
5 0
Napredni
26. 04. 2026 15.30
Lahko že nehajte nakladali o teh id....h. Vse je zrežirano, samo da se predstavi kakšne žrtve so tile id..ti.
Odgovori
+3
6 3
Plemenita plesen
26. 04. 2026 15.23
Mogoče so čakali na ICE
Odgovori
+5
6 1
M_teoretik
26. 04. 2026 15.07
Melanija z Donaldom v javnosti drži tako distanco kot v zasebnosti; >10 metrov stran.
Odgovori
+1
4 3
Wolfman
26. 04. 2026 14.51
Kolaterarna škoda.
Odgovori
+3
5 2
