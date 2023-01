Pozabljena begunska kriza: 'Država se pretvarja, kot da trupel ni tam'

Humanitarne organizacije opozarjajo, da je belorusko-litovska meja 'prekrita s trupli migrantov'. Kot trdijo, naj bi se nanje obrnilo več družin, ki so za svojci na območju povsem izgubile sled. "Kar se dogaja, ostaja v ozadju. Begunci se ne želijo posebej izpostavljati," dodajajo organizacije, hkrati pa opozarjajo, da so tisti, ki so jim zavrnili prestop meje, verjetno zmrznili zaradi hudega mraza.

icon-expand Stanje na litovsko-belorusko-poljski meji je resno, opozarjajo tamkajšnje humanitarne organizacije. FOTO: AP

Begunci in njihove družine se s svojimi stiskami le redko obrnejo na oblasti, saj bi se s tem še posebej izpostavili, opozarjajo humanitarne organizacije, ki delujejo na območju belorusko-litovske meje. V zadnjem času naj bi tam pogrešili več ljudi. "Meja je preplavljena s trupli beguncev, ki so umrli na pragu EU," pa menijo organizacije. Med slednjimi je tudi litovska humanitarna organizacija Sienos Grupe, katere delavci so na seznam pogrešanih beguncev nedavno uvrstili 30 ime. Pri iskanju svojcev, ki so si želeli stopiti v Unijo, družinam pomagajo s poizvedovanjem po begunskih taboriščih, bolnišnicah in mrtvašnicah. Kot zatrjujejo, jim iskanje beguncev otežujeta molčečnost in nesodelovanje litovskih organov pregona ob meji. Pravijo, da jim je skupaj z novinarji vstop na območje popolnoma onemogočen. "Težava je v tem, da preprosto ne vemo, kaj se dogaja," je dejal prostovoljec Vakare. Dodal je, da se je na območju pojavila nevidna temna črta, prek katere ne smejo. "Nihče ne ve, kaj se dogaja na drugi strani," zatrjuje. Begunci: V sistem vpleteni tudi Poljaki Begunci, ki so mejo prečkali uspešno pa humanitarnim delavcem tudi povedo, da so v celoten sistem vpleteni še Poljaki, ki da mrtve migrante iz svoje strani meje vlečejo na belorusko. Belorusi nato telesa zakopljejo. Navedbe Poljska glasno zavrača, piše Euronews. Litovska Vilna in Bruselj ob tem beloruski Minsk obtožujeta, da begunce s svojih mej odvrača z uporabo orožja, Litva pa se pri tem zanaša na fizično silo, piše Euronews.

"Begunci so brez pomenski, brezobrazni za večino. Sploh jih ne obravnavajo človeško," je glede obravnave še dodal Vakar. "Nihče ni niti pripravljen potrditi, če se na območju res skrivajo razkrajajoča se trupla migrantov," je pristavil. Situacija, sicer poznana tudi pod imenom 'pozabljena begunska kriza', se je na območju razvila leta 2020, ko so se omenjene tri države med seboj začele prepošiljati migrante. Ob meji se nahaja tudi t. i. vrzel Suwalki oziroma 'ahilova peta' zveze Nato. Države brez dogovora, begunci pa trpijo: amputacije in omrzline Ob manku dogovora med državami pa begunci, ujeti na nikogaršnji zemlji, trpijo. Območje ob meji je temno in posejano z gozdom in močvirji. Zimske temperature se spustijo krepko pod nič stopinj Celzija. V nasprotju s tem pa večina beguncev prihaja s toplega bližnjega vzhoda, Afrike in Azije. Hude zimske razmere so jim tako tuje. Prav tako jim primanjkuje ustrezne obutve in oblačil. Belorusija nj bi begunce tako bose potiskala na drugo stran meje z Litvo, zatrjujejo pri Sienos Grupe.

"Ne razumejo kako hude zime imamo na severnem delu Evrope," opozarja Vakar. "Vse je hladno, spolzko in nevarno," je poudaril in dodal, da v takih pogojih že najmanjša poškodba lahko preraste v veliko težavo. V zadnjih treh mesecih so zaradi omrzlin vsaj trem migrantom morali amputirati nogo, veliko več je zaradi hudega mraza dobilo hude poškodbe okončin. Humanitarna organizacija je prvo smrt migranta na območju potrdila lanskega avgusta, ko so v reki našli truplo moškega iz Šrilanke. Litovske oblasti medtem zatrjujejo, da podatkov o smrti na območju nimajo. Preiskava dogodka še poteka. 'Država se pretvarja, kot da trupel ni tam' Za svojce, ki so med potjo v Unijo izgubili svoj ljubljene je situacija nevzdržna, zatrjujejo. "Mojo družino je izginotje brata povsem razklalo in potrlo. Ne vemo, kaj lahko storimo, da bi ga našli," je dejal brat enega izmed pogrešanih beguncev, ki je želel ostati anonimen. Pristavil je, da je za seboj v Siriji pustil ženo in dva majhna otroka.

Ženska, ki je prav tako želela ostati anonimna, poroča o izgubljenemu možu. Organizaciji je povedala, da jo je junija poklicala litovska služba za mejni nadzor in ji dejala, da so v gozdu ob meji našli njegov kovček. A kot so ji prej zatrdili begunci, s katerimi je potoval, naj bi se njen mož ob prestopu litovske meje zaradi bolečin v nogi obrnil na mejno službo. Za njim se je takrat izgubila vsaka sled. "Država se pretvarja, kot da trupel ni tam, da so v svojem početju povsem človeški," je še kritiziral Vakar."Vsak dan dobimo novo prijavo o pogrešani osebi. A nanje nimamo odgovora," je zaključil s opisovanjem razmer.