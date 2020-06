Pozabljena pandemija opozarja, da še ni končana

Ameriški epidemiologi so dolgo opozarjali, da nekatere zvezne države preveč hitijo z opuščanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa. Sedaj se te iste države soočajo s skokovitim naraščanjem novih primerov okužb. Hladen piš realnosti je nemudoma usahnil napihovanje borznega trga.

icon-expand Podaljšani praznični konec tedna je konec maja kljub pandemiji napolnil plaže po ZDA, sedaj prihajajo posledice.

Republikanski guverner Arizone Doug Ducey je sredi maja odpravil svoj ukaz, naj prebivalci ostanejo doma, kljub temu da so ga lokalni strokovnjaki za javno zdravje skoraj rotili, naj nekoliko počaka, saj so novi primeri okužb še vedno počasi naraščali. Takrat je bilo na intenzivni negi 340 bolnikov, sredi tega tedna so samo v enem dnevu zabeležili 1500 novih okužb in 25 mrtvih. Zdravstveno osebje opozarja, da jim bo ob tako skokovitem naraščanju okužb hitro zmanjkalo prostih postelj, toda Ducey pravi, da ne gre za krizo, pač pa naj bi številke naraščale, ker opravljajo dvakrat več testiranj. Toda Marcy Flangan, direktorica oddelka za javno zdravje v največjem arizonskem okrožju Maricopa, se ne strinja. "Imamo dovolj podatkov, da to povečanje ni samo zaradi večjega števila opravljenih testov," je dejala uradnica, ki bdi tudi nad Phoenixom, petim največjim mestom v ZDA. Podobno kot guverner Arizone razmišljajo v Teksasu, Arkansasu, Južni in Severni Karolini, Nevadi, Oregonu, na Florida in v Utahu. V vseh zveznih državah se soočajo z novimi rekordi števila na novo obolelih, število novih bolnikov v bolnišnicah se je ponekod povečalo za več kot tretjino. A hkrati povsod vztrajajo, da se ne bodo vrnili k strožjim ukrepom za preprečevanje širjenja okužb. Zdravstveni strokovnjaki so sicer zelo previdni pri iskanju vzrokov, toda izhodiščna točka se zdi praznik Dan spomina. Na neuradni začetek poletja so se Američani v zveznih državah, kjer ni bilo več omejitev zbiranja, odpravili na obale, v parke in na pohode. Danes bodo restavracije v Teksasu lahko sprejele že tri četrtine običajnega števila gostov, kljub temu da so v sredo tretji dan zapored presegli število dnevno sprejetih bolnikov, okuženih s koronavirusom.

Republikanski guverner Arkansasa Asa Hutchinson je stal ob zaslonu, kjer so se krivulje obolelih strmo vzpenjale navzgor, a hkrati hladnokrvno oznanil, da bodo prihodnji teden začeli z naslednjo stopnjo odpravljanja ukrepov. "Američani so znova aktivni, ne moremo jih zvezati in postaviti pod nadzor, razen če se prostovoljno odločijo, da je to potrebno njihovo zdravje in zdravje njihove družine," je sporočil v sredo. In dodal, da ni dokazov o povezavi med odpiranjem lokalov in naraščanjem okužb. Zvezna država je v zadnjih dveh tednih devetkrat dosegla novo najvišje število dnevno okuženih. Podobno je v Južni Karolini, a je tamkajšnji republikanski guverner Henry McMaster dejal, da "zapiranje države ni rešitev, ljudem moramo omogočiti, da lahko delajo in zaslužijo za preživetje". Umiranje je sprejemljivo Ne samo, da ne želijo znova zaostriti ukrepov, guverner Ducey je celo namenoma ukazal, da lokalne skupnosti v Arizoni ne smejo sprejeti svojih ukrepov, s katerimi bi skušali omejiti širjenje koronavirusa. Podobno velja za Arkansas. Na Floridi so konec maja, ko je začelo naraščati število novih primerov, prenehali s poročanjem o novih pacientih, ki kažejo gripi podobne simptome. Po napovedi dr. Ashisha Jhaa, direktorja inštituta za globalno zdravje na univerzi Harvard, bodo ZDA ob sedanji ravni umiranja, med 800 in 1000 ljudi na dan, v septembru presegle število 200.000 mrtvih. "Kot država smo nekako sklenili, da je več sto tisoč mrtvih Američanov povsem sprejemljivo, kar se mi zdi neverjetno," ugotavlja dr. Jha.

icon-expand Dr. Anthony Fauci že tedne opozarja, da pandemija v ZDA še zdaleč ni končana, a ga vse manj slišijo. FOTO: AP

Hkrati meni, da bosta zadnja dva tedna protestov po vseh ZDA pospešila širjenje okužb. Podobno svari tudi dr. Anthony Fauci, direktor Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, ki je v zadnjih treh mesecih postal najbolj prepoznavni strokovnjak boja proti pandemiji. Protesti in odziv policije sta po njegovih besedah "idealen način" za prenašanje koronavirusa. Pri čemer je tudi pandemija znak izjemne rasne neenakosti, saj temnopolti Američani umrajo skoraj dvakrat bolj pogosto od povprečja celotne populacije. Kljub vsemu temu delovna skupina Bele hiše za koronavirus počasi ustavlja svoje delo. Predstavniki vlade, na čelu s predsednikom države pa ne nosijo mask in dajejo zgled, da te niso potrebne. Drobni tisk Trumpove kampanje Tako se ne gre čuditi, da se širijo primeri kot v močno konservativnem kalifornijskem okrožju Orange, kjer je v ponedeljek zaradi groženj s smrtjo odstopila pooblaščenka za javno zdravje dr. Nichole Quick. Njen greh je bil, da je zahtevala nošenje mask v javnosti, vodstvo okrožja pa je naslednji dan odpravilo njen ukaz. Po okraju se medtem širijo za lase privlečene trditve, da so maske nevarne, ker naj bi zniževale raven kisika v krvi. Medtem se je Kalifornija povzpela med države, ki dosegajo novo rast in svoje najvišje številke znanih primerov okužb.

Donald Trump, ki ga kritiki obtožujejo, da je z zavračanjem nevarnosti pandemije februarja in v delu marca med glavnimi krivci za več kot sto tisoč mrtvih, medtem pritiska za vrnitev k normalnim razmeram. V Beli hiši se menda skoraj nihče več ne drži pravil o dveh metrih razdalje in nošenju mask. Podpredsednik Mike Pence, ki vodi ukrepe proti pandemiji, je na družbenem omrežju objavil – in nato hitro zbrisal – fotografijo sestanka s svojim osebjem, kjer se je več deset ljudi gnetlo v sobi nihče pa ni nosil maske. Predsednik države prireja volilna zborovanja v zaprtih dvoranah, prvo bo naslednji petek v Tulsi v zvezni državi Oklahoma, ki je že skoraj povsem odpravila ukrepe. Trumpova kampanja pa ob prijavi na zborovanja v drobnem tisku sporoča, da na njih obstaja nevarnost okužbe in da se odrekajo tožbe proti kampanji. Nasmeški za krizo Predsednik se sooča s poraznimi rezultati javnomnenjskih raziskav, saj so posledice pandemije povsem uplahnila veter v jadrih za morebitno ponovno izvolitev. Zato so včeraj iz Bele hiše prihajala zagotovila, kljub valu okužb na jugu in v sredini države ne bodo ponovno ustavili gospodarstva. Nov strah pred pandemijo je v četrtek povzročil skoraj sedemodstotni padec osrednjega borznega indeksa Dow Jones. Prejšnji optimizem naložbenikov je temeljil predvsem na poceni denarju, s katerim sta centralna banka Fed in kongres preplavila gospodarstvo. Toda tega se premalo steka v žepe Američanov, mencanje republikanske večine v senatu, ki se obotavlja s sprejemom tretjega paketa pomoči za mesta in zvezne države, pa najbolj občutijo javni uslužbenci vse bolj obubožanih lokalnih skupnosti.



icon-expand Predsedni Fed Jerome Powell si je z napovedjo o dolgem okrevanju prislužil nejevoljo Bele hiše. FOTO: AP