'Pozabljeni' Zelenski: Manj pozornosti v Ukrajino, več v Bližnji vzhod

"Smo v vojni, razumemo, kaj pomeni trpeti teroristični napad," je Zelenski dejal novinarjem in v isti koš postavil Rusijo in Hamas, navaja CNN. "Spomnim se prvih dni vojne, toliko umirajočih ljudi, toliko smrti, zelo pomembno je, da nisi sam," je dodal Zelenski. "Zato voditeljem Nata priporočam, naj gredo v Izrael in podprejo ljudi."

"V teh dneh je naša pozornost usmerjena na Bližnji vzhod," je Zelenski v video nagovoru povedal parlamentarni skupščini Nata. "Nihče ne sme nikoli pozabiti, kaj so teroristi storili v Izraelu," je dodal. Seveda ob tem ni pozabil omeniti Rusije. "Rusija je zainteresirana za sprožitev vojne na Bližnjem vzhodu, da bi nov vir bolečine in trpljenja spodkopal svetovno enotnost, povečal nesoglasja in protislovja ter tako pomagal Rusiji uničiti svobodo v Evropi," je opozoril.

Hamasov napad na Izrael je razburil celoten svet, vpliv napada pa je bilo seveda čutiti tudi do Ukrajine. Vendar, kot navaja CNN, je bilo tokrat v Ukrajini drugače. Po smrtonosnem raketnem napadu na vas Hroza, ki je zdesetkal približno petino prebivalcev, je nastopilo zatišje. Po podatkih ukrajinskega generalštaba so spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami v soboto in nedeljo sicer še vedno potekali, vendar ni bilo stalnega topniškega obstreljevanja in izstrelkov iz številnih raketnih sistemov. Tudi običajna poročila o obstreljevanju vzdolž frontne črte niso bila tako pogosta kot ponavadi.

Ukrajinski predsednik se je upravičeno ustrašil, da bi se ameriška pomoč zaradi novega konflikta lahko upočasnila. Po sprejetju zakona o financiranju je ameriški predsednik Joe Biden poskušal pomiriti voditelje v Kijevu in obljubil, da se bo vojaška pomoč Ukrajini nadaljevala.

Ukrajina pa seveda ob napadih Hamasa ni ostala tiho. Grozodejstva, ki jih je zagrešila oborožena palestinska skupina, so enačili z vojnimi zločini Rusije v mestih, kot je Buča. "Izraelci sami – izraelski novinarji, ki so bili tukaj v Ukrajini, ki so bili v Buči, zdaj pravijo, da so videli isto zlo v Izraelu in v Ukrajini," je dejal Zelenski poslancem Nata. "Enako zlo in edina razlika je, da obstaja teroristična organizacija, ki je napadla Izrael, in tukaj je teroristična država, ki je napadla Ukrajino."

Ruske vojaške enote še vedno napadajo Avdiivko

Trije bataljoni, ki vključujejo približno 2000 vojakov, na desetine oklepnih vozil in letal, naj bi bili vpleteni v napad, ki ga opisujejo kot največji obseg na tem območju, navaja BBC. Generalštab ukrajinske vojske sicer pravi, da jim je od torka uspelo odbiti več deset napadov v Avdiivki in na bližnjih območjih. "Od začetka invazije se še nismo ukvarjali s tako intenzivnim napadom na območju blizu Avdiivke. Uporabljajo raketne izstrelke, topništvo, tanke in pehoto – vse hkrati," je dejal Sergij Cehovski, častnik iz 59. brigade za BBC.

"V povprečju je 50 do 60 primerov intenzivnega obstreljevanja s topništvom in raketami, ki ciljajo na mesto," je za CNN pojasnil Vitalij Barabaš, vodja vojaške uprave Avdiivke. "Kar zadeva vojaške položaje, so zadeti vsaj 500-krat do 600-krat na dan." Poškodovani so tudi stanovanjski bloki, poslovne stavbe in bolnišnica.