Požar besnel, padlo več zidov znamenite borze v Koebenhavnu

Plameni so znamenito stavbo iz 17. stoletja zajeli v torek zjutraj, še istega dne pa so gasilci požar spravili pod nadzor. Med drugim je bila v požaru uničena streha, močno so bile poškodovane nosilne konstrukcije, celostno gledano pa je zgorela polovica stavbe.

Stavbo so prvotno zgradili v prvi polovici 17. stoletja in velja za eno izmed najstarejših v Koebenhavnu. V njej je do 70. let prejšnjega stoletja delovala borza. Pred požarom so jo obnavljali, da bi popravili posledice neustrezne prenove v 19. stoletju in pročelju povrnili prvotno podobo.