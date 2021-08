Dixie drugi največji požar v zgodovini Kalifornije

Dixie, ki je doslej uničil 4.040 zgradb, je trenutno največji od več deset velikih požarov v naravi po ZDA, od katerih jih 11 gori v Kaliforniji. Doslej so ga omejili le 21-odstotno, vendar pa so v nedeljo gasilci lahko bolje napredovali, ker je gost dim od požara zakril sončno svetlobo in znižal temperature. Malce so pojenjali tudi vetrovi.