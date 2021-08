Požar Dixie v manj kot tednu dni požgal območje, veliko kot polovica Chicaga

Požar Dixie v Kaliforniji, ki ga je zanetila iskra po padlem drevesu na električni daljnovod 13. julija, se širi izjemno hitro. V manj kot enem tednu je požgal površino, ki je velika za približno pol Chicaga, zaradi česar je na tisoče ljudi moralo zapustiti svoje domove. 12 aktivnih požarov v ZDA je sicer do zdaj zajelo več kot milijon hektarjev. Sušne razmere v Kaliforniji se še naprej zaostrujejo.

V okrožju El Dorado je požar, ki se je vnel v soboto, uničil okrog 10.000 hektarjev zemljišč na dan. Včeraj pa je bila statistika zoglenele površine 68.630 hektarjev, poroča CNN.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Požar se je sicer od ponedeljka do srede povečal za 24-krat, včeraj pa se je nekoliko umiril. "Ogenj se je zaradi močne inverzijske plasti v začetku dneva umiril, vendar je postal aktiven po 15. uri. Še naprej se širi s pomočjo velike količine mrtvega in odpadnega materiala," so po navedbah CNN pojasnili na Oddelku za gozdarstvo in zaščito pred požari Kalifornija (Cal Fire).

Številna območja v okrožju El Dorado ostajajo pripravljena na evakuacijo Po podatkih Guvernerjevega urada za nujne primere, ki jih navaja CNN, se je število evakuiranih oseb s 16.380 prejšnji dan včeraj povečalo na približno 23.000.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spodbudili so tudi evakuacije v okrožju Lake v Kaliforniji, kjer je požar Cache uničil 75 hektarjev, poroča Cal Fire. Nekatere od evakuacij, ki so jih načrtovali, so preklicali, saj je gasilcem uspelo pogasiti 40 odstotkov ognja. Požar, približno 161 kilometrov severozahodno od Sacramenta, je uničil več kot 150 vozil in 137 objektov, od tega 81 gospodarskih poslopij, so po poročanju CNN na tiskovni konferenci v četrtek sporočili lokalni uradniki.

Sezona požarov v Kaliforniji letos uničujoča Po podatkih Nacionalnega medresorskega gasilskega centra je 12 aktivnih požarov v ZDA do zdaj zajelo več kot milijon hektarjev. Ameriška gozdna služba je zaradi hitrega širjenja požarov od 23. avgusta do 6. septembra začasno zaprla devet nacionalnih gozdov. "Požari se tako hitro širijo zaradi sušnih razmer in vetra, kar otežuje začetni spopad z ognjem in njegovo zadrževanje. Vse je še bolj zahtevno zato, ker je število gasilcev omejeno, saj se borijo z več kot 100 velikimi požari po vsej državi," je včeraj v sporočilu za javnost pojasnila deželna gozdarka Jennifer Eberlien. "Začasne zapore so potrebne za zagotovitev javne in gasilske varnosti ter za zmanjšanje možnosti za nove požare," je poudarila po besedah CNN.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke