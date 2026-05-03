Tujina

Požar golta narodni park: gasilcem pomaga sedem helikopterjev in vojska

Praga, 03. 05. 2026 10.59 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
STA
Požar v narodnem parku Češka Švica

V narodnem parku Češka Švica na severu Češke, ki je priljubljen med turisti, od sobote divja požar, proti kateremu se trenutno bojuje približno 500 gasilcev. Okrepitve na območje prihajajo iz celotne države, težave pa povzroča zlasti težko dostopen teren. Poškodovanih naj ne bi bilo.

Požar je v soboto izbruhnil v kraju Rynartice in se doslej razširil na območju, velikem kvadratni kilometer. Gasilcem na območju pri gašenju pomaga sedem helikopterjev, na pomoč je priskočila tudi vojska. Pomoč je na poti iz več predelov države. Policija je zaprla okoliške ceste in ljudi pozvala, naj se območju izogibajo.

Prizadeto območje se nahaja v med turisti priljubljenem narodnem parku Češka Švica, ki meji na Saško Švico na nemški strani. Na češki strani je park doslej največji požar prizadel leta 2022, ko je zajel več kot 1600 hektarjev površin. Več tisoč gasilcev se je takrat proti ognjenim zubljem bojevalo tri tedne.

Zaradi dolgotrajne suše sicer češki vremenoslovci svarijo pred nevarnostjo gozdnih požarov v več delih države, še piše nemška tiskovna agencija dpa.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
03. 05. 2026 12.32
V Gazi kaj gasijo
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
03. 05. 2026 11.45
EU bi morala imeti par Airbusov predelanih za gašenje. Enega parkiranega na severu, enega na Jugu.
Odgovori
+0
1 1
asdfghjklč
03. 05. 2026 11.42
Naše traktorje jim poslati v pomoč. Vsaka kapljica šteje.
Odgovori
+3
4 1
Aijn Prenn
03. 05. 2026 11.46
Traktor pelje vsaj toliko vode kot heli, če ne še več. Če jo ima kje zajeti, seveda.
Odgovori
+2
3 1
KaiC
03. 05. 2026 11.50
Okay, in kaj ti to pomaga? helikopterje se uporablja ker grejo po zraku... S traktorjem boš težko povsod na vse željene lokacije, sploh če okolica gori. Ne samo to, ampak traktor je omejen na ceste in poti. Helikopter ima le zračno pot.
Odgovori
-3
0 3
Aijn Prenn
03. 05. 2026 11.52
Kaič, a pol praviš, da imajo čehi dovolj svojih zetorjev al kako??
Odgovori
+2
2 0
