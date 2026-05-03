Požar golta narodni park: gasilcem pomaga sedem helikopterjev in vojska

Požar je v soboto izbruhnil v kraju Rynartice in se doslej razširil na območju, velikem kvadratni kilometer. Gasilcem na območju pri gašenju pomaga sedem helikopterjev, na pomoč je priskočila tudi vojska. Pomoč je na poti iz več predelov države. Policija je zaprla okoliške ceste in ljudi pozvala, naj se območju izogibajo.

Prizadeto območje se nahaja v med turisti priljubljenem narodnem parku Češka Švica, ki meji na Saško Švico na nemški strani. Na češki strani je park doslej največji požar prizadel leta 2022, ko je zajel več kot 1600 hektarjev površin. Več tisoč gasilcev se je takrat proti ognjenim zubljem bojevalo tri tedne.

Zaradi dolgotrajne suše sicer češki vremenoslovci svarijo pred nevarnostjo gozdnih požarov v več delih države, še piše nemška tiskovna agencija dpa.