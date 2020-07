Požar iz Portlanda prižiga stara ognjišča protestov

" Fedsi, pojdite domov! " vsak večer doni iz naraščajoče množice v Portlandu, soočenje med protestniki in zveznimi agenti ("Fedsi") pa je vse bolj razgreto in vse bolj nasilno. Protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju so konec junija potekali po vsem Portlandu in bili večinoma miroljubni. Ukaz Donalda Trumpa , da je treba zvezno lastnino zaščititi pred vandalizmom, pa je 4. julija v mesto prinesel na novo sestavljeno zvezno enoto za posredovanje in sprožil jezen odziv protestnikov, ki so se začeli zbirati okoli zveznega sodišča. Analiza New Yorka Timesa je pokazala, da se pripadniki zveznih enot, ki niso izurjeni za posredovanje proti množici v urbanem okolju, pogosto odzivajo s pretirano silo, ki samo še poslabša razmere.

"To je nezaslišano pretiravanje zveznih agentov. To ni strategija za umirjanje razmer, to je povsem urbano vojskovanje," je bil razburjen Ted Wheeler, župan največjega mesta v Oregonu, ko je bil tudi sam deležen terapije s solzilnim plinom. Skupaj s kolegi iz še šestih ameriških mest – Chicaga, Seattla, Albuquerqueja, Washingtona in Kansas Cityja – so včeraj na kongres naslovili pismo, v katerem so zakonodajalce pozvali, naj s posebnim zakonom preprečijo nameščanje zveznih enot brez privoljenja lokalnih oblasti. Bela hiša pa se ne pusti motiti in je v Portland napotila dodatne agente. Hkrati še bolj poudarja uporabo vojaške strategije strahu in groze, ko skušajo z nenadnimi vpadi prevladujoče sile zatreti voljo nasprotnika do upiranja.

Vojaški strategi, ki so razvili doktrino, so kot njen prvi pogoj postavili "skoraj absolutno razumevanje nasprotnika in okolja". Toda po besedah zgodovinarke Patty Limerick je Trump izbral napačno regijo za prikaz svoje odločnosti, saj je ameriški zahod znan po svojem nasprotovanju zveznim oblastem, kar velja za oba politična pola. "Predsednik bi lahko imel svetovalca, a ga ni imel, ki bi mu lahko dejal 'ta reč s pošiljanje zveznih agentov v zahodno mesto – jaz ne bi naredil tega'," razmišlja Limerickova. Portland je včeraj tako začel svojo 61. zaporedno noč protestov, ki jim ni videti konca.