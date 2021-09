'Požar je izbruhnil, vendar sva dobila moč in ju v zadnjem trenutku potegnila skozi okno'

Včeraj smo poročali o hudi prometni nesreči v naselju Ninčevići pri Solinu na Hrvaškem, v kateri je imelo pet mladoletnikov srečo, da ji niso podlegli, saj je avtomobil po trku popolnoma pogorel. Trije med njimi so bili huje poškodovani, dva lažje. Hrvaška Dalmacija Danas je sprva poročala, da je mladi naključni voznik, ki je peljal mimo, ponesrečence izvlekel iz avtomobila, še preden so prišli gasilci, in je vozilo nato "popolnoma pogoltnil ogenj".

Kasneje so v omenjenem časniku pridobili več informacij in javnost seznanili, da sta mladoletne ponesrečence pred najverjetnejšo smrtjo rešili dve osebi: " Peter Gizdić (26) in njegovo dekle Marija Krištić (26), medicinska sestra, sta mladoletnike potegnila iz gorečega avtomobila."

Rešitelja sta tri mladoletnike, ki so sedeli na zadnjem sedežu, rešila brez večjih težav, voznika in sovoznika pa težko, saj je bil avtomobil stisnjen (slika je simbolična).

Podrobnosti o njunem reševanju je Peter Gizdić povedal za Radio Dalmacija, povzela pa jih je Dalmacija Danas.

"Vozila sva se iz smeri Klisa proti Ninčevićem in ob strani, med stebrom in drevesom, zagledala avtomobil. Glede na položaj vozila menim, da so najprej zadeli v drevo, ki jih je nato odbilo v drog razsvetljave," je opisal Gizdić.

Najprej sta z dekletom peljala mimo, a ko sta se zavedala, da gre za nesrečo, sta se vrnila.

"V avtomobilu sva videla pet mladih ljudi, eden je uspel 'pokukati' iz njega, ves je bil krvav in jokal je. Moje dekle je medicinska sestra in je takoj poklicala rešilca, na srečo je reagirala mirno in umirjeno. Potem se je iz avtomobila začelo kaditi, zato sva jih hitro začela vleči ven. Avtomobil je bil popolnoma zdrobljen. Tri, ki so sedeli zadaj, sva izvlekla lažje, čeprav so bili dejansko naloženi drug na drugega, saj je avtomobil stal skoraj navpično na sprednjem koncu. Avto je začel goreti in sovoznika ter voznika sva morala čim prej spraviti ven. Komaj sva ju izvlekla, bilo je težko v fizičnem smislu, saj je bilo vozilo popolnoma stisnjeno. Ogenj je hitro izbruhnil, v nekem trenutku sem imel občutek, da se mi ogenj dotika obraza in moje dekle je kričalo name, naj se umaknem, sicer bomo vsi skupaj zgoreli v tej bakli. A dobila sva nekaj nadčloveške moči in ju v zadnjem trenutku potegnila skozi okno," je po navedbah Dalmacije Danas strnil Peter Gizdić.